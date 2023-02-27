طقس الإمارات غداً.. مغبر أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة

المصدر: وام

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يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم ومغبر أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على البحر والجزر غرباً وبعض المناطق الشرقية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار.

الرياح: شمالية شرقية – شمالية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي: خفيف إلى متوسط الموج أحياناً.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 20:36 والمد الثاني عند الساعة 07:07

الجزر الأول عند الساعة 22:56 والجزر الثاني عند الساعة **:**

بحر عمان: خفيف الموج.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:28 والمد الثاني عند الساعة **:**

الجزر الاول عند الساعة 10:37 والجزر الثاني عند الساعة 23:08

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 33 20 90 20

دبي 31 22 90 25

الشارقة 31 18 90 25

عجمان 30 22 80 35

أم القيوين 30 18 80 35

رأس الخيمة 32 16 70 30

الفجيرة 30 19 70 35

العـين 32 21 70 15

ليوا 35 19 90 15

الرويس 31 21 85 20

السلع 30 21 85 20

دلـمـا 30 22 80 45

طنب الكبرى 29 21 80 55

طنب الصغرى 29 21 80 55

أبو موسى 29 21 80 55

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