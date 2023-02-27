نسائية دبي تشارك في حملة "جسور الخير"

المصدر: البيان

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شاركت جمعية النهضة النسائية دبي ممثلة بوحدة التطوع في الحملة الإغاثية الوطنية "جسور الخير" التي أطلقها الهلال الأحمر الإماراتي، بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة تنمية المجتمع، والتي تواصل فعالياتها على مستوى الدولة، حيث تشهد تجاوباً كبيراً من المجتمع الإماراتي، استجابةً لنداء الإنسانية، بالتضامن مع أوضاع المتضررين من كارثة الزلزال المدمر في سوريا وتركيا، حيث ساهم متطوعو جمعية النهضة النسائية بدبي، على مدار يومين، في مستودعات الهلال الأحمر الإماراتي بالقوز، وبمركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي، بتجميع وتعبئة حزم الإغاثة التي

تضمنت المواد الغذائية الأساسية والاستهلاكية والصحية والملابس الشتوية، وتعبئتها تجهيزاً لإرسالها.

وأكدت منى السويدي، مدير مكتب رئيسة الجمعية ومشرف وحدة التطوع، على التزام الجمعية بمبدأ العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية، في حملة تهدف إلى تعزيز جهود الإمارات في إعلاء قيم التآخي والتعاضد، وتبرز دور الأفراد والمؤسسات في المساهمة بالواجب الإنساني، ومشاركة الجمعية امتداد لمسيرة العطاء التي تحذوها الدولة في كل المستجدات.

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