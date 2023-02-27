"سبيس إكس": 2 مارس موعد إطلاق مهمة "Crew-6"

المصدر: البيان

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أعلنت شركة "سبيس إكس" أن 2 مارس موعد إطلاق مهمة "Crew-6" إلى الفضاء التي تأجلت صباح اليوم لأسباب فنية.

وكشفت ناسا وشركة صواريخ سبيس إكس أن تأجيل مهمة CREW-6 في اللحظات الاخيرة يرجع إلى خلل فني يتعلق بتدفق سائل الإشعال المستخدم للمساعدة في بدء تشغيل محركات المركبة الفضائية.

وأرجأت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) وشركة سبيس إكس في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين عملية الإطلاق التي كانت مقررة قبل دقائق من التوقيت المقرر للإقلاع من فلوريدا في رحلة إلى محطة الفضاء الدولية.

وقالت رويترز إن ناسا وشركة صواريخ سبيس إكس الخاصة أرجعتا سبب التأجيل إلى خلل فني يتعلق بتدفق سائل الإشعال المستخدم للمساعدة في بدء تشغيل محركات المركبة الفضائية.

وكان العد التنازلي واصل التقدم حتى حوالي دقيقتين ونصف قبل الانطلاق، عندما أعلنت وكالة ناسا في بثها المباشر عبر الإنترنت إرجاء إطلاق أفراد الطاقم الأربعة في مهمتهم العلمية التي ستستمر ستة أشهر.

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