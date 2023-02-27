حمدان بن محمد: تأجل الإطلاق لكن الطموح قائم لا يتأجل ولا يتوقف

المصدر: البيان

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أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أن مهمة CREW-6 تأجلت لكن الطموح قائم لا يتأجل ولا يتوقف بل يمضي بعون الله إلى آفاق جديدة.

وقال سموه عبر تويتر: تأجل الاطلاق ... لكن الطموح قائم لا يتأجل ولا يتوقف بل يمضي بعون الله إلى آفاق جديدة، نتمنى التوفيق والسلامة دائماً لرائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي ولزملاءه طاقم CREW-6.

وكانت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" أعلنت تأجيل إطلاق مهمة Crew 6 إلى محطة الفضاء الدولية، بسبب مشكلة في أنظمة التوجيه الأرضية.

وكان من المقرر اليوم الإثنين انطلاق المهمة CREW-6 وعلى متنها رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي في أطول مهمة فضائية عربية إلى محطة الفضاء الدولية.

وقبيل الانطلاق بلحظات توقف العد العكسي لإطلاق Crew 6 في إشارة إلى احتمال تأجيل العملية.

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