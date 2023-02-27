إعلان أسماء الفائزين بمسابقة "النخلة في عيون العالم"

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي أسماء الفائزين بمسابقة التصوير الدولية "النخلة في عيون العالم" بدورتها الرابعة عشرة (2023) التي تنظمها الجائزة برعاية معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس أمناء الجائزة.

جاءت النتائج على النحو التالي: الفئة الأولى "نخلة التمر" فاز بالمركز الأول المصور فيرنانديز بيدانا ، وفاز بالمركز الثاني المصور ناصر الهشامي.

الفئة الثانية "الانسان ونخلة التمر" فاز بالمركز الأول المصور عبد الله خليلي ، والمركز الثاني المصور خوسيه لويس بيلايز دي لا تور ،ونال المركز الثالث المصور سامي الهنائي.

و تعقيبا على النتائج أكد الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام الجائزة عن سعادته أهمية ما حققته المسابقة خلال 14 سنة بما يعزز من علاقة الإنسان بشجرة نخيل التمر عبر توظيف فن التصوير الفوتوغرافي كوسيلة لتنمية وعي الجمهور بأهمية شجرة نخيل التمر، وخلق فضاء أرحب لتبادل الخبرات بين المصورين الضوئيين من كافة أنحاء العالم وإبراز المقومات السياحية والبيئية والتراثية لشجرة نخيل التمر من خلال الصورة الفوتوغرافية وتشجيع ارتباط الإنسان بالأرض والبيئة.

وأضاف أمين عام الجائزة أن الدورة الرابعة عشرة من المسابقة تميزت بمشاركة 309 مصورين يمثلون 23 دولة وبلغ عدد الصور المشاركة 902 صورة من أجمل الصور التي عبرت عن حبهم لشجرة نخيل التمر وعلاقتهم الحميمة بالشجرة المباركة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز