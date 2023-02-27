مطارات دبي تدعو الشباب الإماراتي للانضمام إلى التدريب على مكافحة الحرائق

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

دعت مطارات دبي، الجهة المشغلة لكل من مطار دبي الدولي (DXB) ومطار دبي ورلد سنترال (DWC)، الشباب الإماراتي للانضمام إلى البرنامج التدريبي الخاص بمكافحة الحرائق، وذلك خلال مشاركتها في معرض توظيف مجندي الخدمة الوطنية لعام 2023، الذي يُقام في الفترة من 6-8 مارس في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك).

وفي إطار جهودها المتواصلة نحو دعم أجندة التوطين، تحرص مطارات دبي على تعزيز التواصل مع الشباب الإماراتي وتشجيعهم على الانضمام لواحدة من أكبر إدارات خدمات الإطفاء في المطارات عالمياً والمتواجدة في كلا المطارين عبر تقديم طلبات الالتحاق ببرنامجها التدريبي المكثف.

وتضم إدارة خدمات الإطفاء كافة الوسائل والمعدات اللازمة لمكافحة الحرائق بما في ذلك أسطول مركبات من طراز روزنبور المجهزة بأحدث تقنيات مكافحة الحرائق في الطائرات وأفضل ضوابط السلامة، ومركبات الخدمة، ووحدات متنقلة متخصصة في السيطرة على الحوادث، وصهريج المياه، فضلاً عن مركبة مزودة بسلالم الإنقاذ في كل مطار.

وتؤكد مشاركة مطارات دبي في معرض توظيف مجندي الخدمة الوطنية حرصها المتواصل على تمكين الكوادر الإماراتية الطموحة وفتح آفاق جديدة أمامهم لتعزيز مهاراتهم وقدراتهم التنافسية ضمن سوق العمل، واكتساب خبرات مهنية في قطاع الطيران بما يؤهلهم للمساهمة بفعالية في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات.

ويهدف المعرض، الذي يتم تنظيمه برعاية كريمة من وزارة الدفاع ممثلة بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، إلى توفير منصة متكاملة لتعزيز قنوات الاتصال بين مجندي وخريجي الخدمة الوطنية والاحتياطية بالقوات المسلحة مع الجهات المشاركة في المعرض من القطاعين الحكومي والخاص لإيجاد فرص وظيفية لهم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز