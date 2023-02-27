تأجيل إطلاق مهمة Crew 6 إلى إشعار آخر

المصدر: البيان

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أعلنت وكالة ناسا للفضاء تأجيل إطلاق مهمة Crew 6 إلى محطة الفضاء الدولية، بسبب مشكلة في أنظمة التوجيه الأرضية.

وكان من المقرر اليوم الإثنين انطلاق المهمة CREW-6 وعلى متنها رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي في أطول مهمة فضائية عربية إلى محطة الفضاء الدولية.

وقبيل الانطلاق بلحظات توقف العد العكسي لإطلاق Crew 6 في إشارة إلى احتمال تأجيل العملية.

وشهدت قاعدة كيب كانافيرال في مركز كينيدي للفضاء الساعة 10.45 صباحاً بتوقيت الإمارات، التحضيرات لانطلاق طاقم مهمة «سبيس إكس كرو 6»، على متن المركبة الفضائية «سبيس إكس دراجون انديفور»، والتي يحملها الصاروخ «فالكون 9»،

تضم سلطان النيادي، اختصاصي المهمة، إلى جانب رائد الفضاء ستيفن بوين قائد المهمة، من «ناسا»، ووارين هوبيرغ قائد المركبة، «ناسا»، وأندري فيدياييف اختصاصي مهمة روسكوزموس الروسية.

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