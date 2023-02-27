حمدان بن محمد يتابع من مركز "محمد بن راشد للفضاء" انطلاق مهمة CREW-6

المصدر:
  • البيان
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وصل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي،  إلى مركز "محمد بن راشد للفضاء" لمتابعة انطلاق مهمة CREW-6 وعلى متنها رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي الذي ينطلق خلال دقائق في أطول مهمة فضائية عربية إلى محطة الفضاء الدولية.

 

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