حمدان بن محمد يتابع من مركز "محمد بن راشد للفضاء" انطلاق مهمة CREW-6

المصدر: البيان

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وصل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، إلى مركز "محمد بن راشد للفضاء" لمتابعة انطلاق مهمة CREW-6 وعلى متنها رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي الذي ينطلق خلال دقائق في أطول مهمة فضائية عربية إلى محطة الفضاء الدولية.

سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد #دبي يتابع من مركز "محمد بن راشد للفضاء" انطلاق مهمة CREW-6 وعلى متنها رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي الذي ينطلق خلال دقائق في أطول مهمة فضائية عربية إلى محطة الفضاء الدولية.@HamdanMohammed @MBRSpaceCentre#طموح_زايد pic.twitter.com/Z73LEuy3yC — صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 27, 2023

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