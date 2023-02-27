سلطان النيادي: أستودع الله وطنًا اختار النجوم دربًا وطموح زايد هدفًا

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

بكلمات مؤثرة ودع رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي محبيه قبل الانطلاق في أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب ولمدة 6 أشهر على متن محطة الفضاء الدولية ضمن Crew-6.

وقال سلطان النيادي: على هذه الأرض، استودع الله كل من أُحب وانطلق إلى الفضاء..استودع الله وطنًا اختار النجوم دربًا وطموح زايد هدفًا.. استودعكم الله حتى لقاءٍ قريب من الفضاء.

وتشهد قاعدة كيب كانافيرال في مركز كينيدي للفضاء الساعة 10.45 صباحاً بتوقيت الإمارات اليوم الإثنين، انطلاق طاقم مهمة «سبيس إكس كرو 6»، على متن المركبة الفضائية «سبيس إكس دراجون انديفور»، والتي يحملها الصاروخ «فالكون 9»، وتضم سلطان النيادي، اختصاصي المهمة، إلى جانب رائد الفضاء ستيفن بوين قائد المهمة، من «ناسا»، ووارين هوبيرغ قائد المركبة، «ناسا»، وأندري فيدياييف اختصاصي مهمة روسكوزموس الروسية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز