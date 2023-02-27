سلطان النيادي يتجه إلى محطة الإطلاق

المصدر: البيان

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اتجه رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي وزميله فيدياييف إلى محطة الإطلاق في مركز كينيدي للفضاء. حيث وصل طاقم رواد الفضاء إلى برج الرواد ومن ثم يصعدون إلى جسر الإيصال إلى المركبة الفضائية.

وستنطلق المهمة من المجمع رقم (39A) من مركز كينيدي للفضاء التابع لوكالة ناسا، ولاية فلوريدا "على مدى 6 أشهر سيجري خلالها رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي 19 تجربة علمية تثري معرفتنا بتأثيرات الفضاء على الإنسان"، وستمكن الإمارات من احتلال المرتبة الـ11 عالميًا والأولى عربيا"وتهدف المهمة ترسيخ مكانة دولة الإمارات كشريك عالمي في مهمات الفضاء المأهولة.

يشمل طاقم المهمة الأساسي سلطان النيادي اختصاصي المهمة، إلى جانب رائد الفضاء ستيفن بوین قائد المهمة ناسا ووارين ،هوبيرغ قائد المركبة، ناسا، وأندري فيدياييف، اختصاصي مهمة روسكوزموس.

وتعد المهمة جزءاً من البعثة الاستكشافية 69/68 حيث سينضم رواد فضاء روسکوزموس؛ نيكولاي شاب (Nikolai Chub)، وأوليج كونونينكو ( Oleg Kononenko)، ورائدة فضاء ناسا لورال أوهارا Loral hara إلى الفريق لاحقاً. ويطلق مصطلح البعثة الاستكشافية لمحطة الفضاء الدولية عادة على الطاقم الذي يشغل المحطة الفضائية ويستخدمها للبحث والاختبار.

وصول طاقم رواد الفضاء إلى برج الرواد حيث يصعدون إلى جسر الإيصال إلى المركبة الفضائية@Astro_Alneyadi #طموح_زايد2 #أطول_مهمة_فضائية_في_تاريخ_العرب pic.twitter.com/SL7fXkzd1d — صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 27, 2023

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