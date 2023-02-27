بث حي ومباشر لانطلاق مهمة "طموح زايد 2"
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أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب سيخوضها رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي ولمدة 6 أشهر على متن محطة الفضاء الدولية ضمن Crew-6.
تابعونا في تغطية خاصة ومباشرة لمهمة "طموح زايد 2" ابتداءً من الساعة 7:15 صباحاً بتوقيت الإمارات 🇦🇪 وموعد الانطلاق 10:45 صباحاً.
تغطية حية ومباشرة لإطلاق أطول مهمة عربية إلى الفضاءhttps://t.co/zu5YiCsBKx@MBRSpaceCentre@Astro_Alneyadi#طموح_زايد #أطول_مهمة_فضائية_في_تاريخ_العرب #UAE2Space #TheLongestArabSpaceMission— صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 27, 2023