لجنة القيادة العليا الدائمة لعام 2023 بشرطة الشارقة تستعرض مبادرة «تعازينا»

المصدر: الشارقة - وام

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ترأس اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة الاجتماع الثاني للجنة القيادة العليا الدائمة لعام 2023 بشرطة الشارقة الذي عقد أخيراً بمقر القيادة بحضور العميد عبدالله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة وأعضاء اللجنة العليا الدائمة.

واستعرض الاجتماع الدراسة المقدمة حول المبادرة المجتمعية «تعازينا» وحزمة الخدمات الاستباقية التي تم استحداثها بها، بالإضافة إلى مناقشة عدد من المحاور الرامية إلى تعزيز جودة الحياة الأمنية والمجتمعية، وكذلك القرارات والتوصيات الصادرة عن الاجتماع السابق.

وفي ختام الاجتماع أثنى قائد عام شرطة الشارقة على كل الجهود المبذولة في تحقيق الريادة المؤسسية، موجهاً بضرورة العمل على تحقيق أعلى معايير في مختلف مجالات العمل الشرطي وفق أفضل الممارسات المعمول بها عالمياً.

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