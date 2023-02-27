مسؤولون: قيادة الإمارات تسخر الإمكانات للارتقاء بجودة حياة المواطنين

المصدر: دبي - نورا الأمير

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أكد مسؤولون في دبي أن القيادة الرشيدة للدولة حريصة على تسخير الإمكانات لتوفير الحياة الكريمة والارتقاء بمستوى جودة الحياة وأن دبي تواصل ريادتها وتسخّر لمواطنيها منصة ذكية شاملة لتغطية احتياجاتهم لتحقيق سعادة المواطن وجعلها المدينة الأفضل عالمياً في جودة الحياة.

جاء ذلك بمناسبة إطلاق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي النائب الأول لرئيس مجلس دبي رئيس اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين، مبادرة «إماراتي» إحدى مبادرات اللجنة التي تستهدف توفير منصة موحدة شاملة تغطي احتياجات المواطنين من خدمات المدينة بسهولة وتكامل وأمان، وذلك ضمن التطبيق الذكي الشامل لخدمات المدينة «دبي الآن».

وقال معالي عبدالرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي: إن الاهتمام بالمواطن الإماراتي لطالما جاء على رأس الأولويات التي تحدّدها مختلف الاستراتيجيات الوطنية، مشيراً إلى أن مبادرة «إماراتي» تأتي لتؤكّد حرص القيادة على التيسير على المواطنين في الحصول على الخدمات الحكومية.

وأضاف: «تحرص حكومة دبي بتوجيهات القيادة الرشيدة، على تهيئة السبل أمام المواطنين للاستفادة من أحدث التقنيات في تيسير مختلف شؤون حياتهم، ومن ذلك طلب الخدمات الحكومية والتقديم عليها، واليوم، بقيادة هيئة دبي الرقمية ودعم الجهات الحكومية المختصة مثل دائرة المالية، بإمكان المواطن أن يجد في تطبيق دبي الآن مجموعة الخدمات الخاصة بالمواطنين متاحة ضمن نافذة واحدة يسهل الوصول إليها عند تسجيل الدخول في التطبيق باستخدام الهوية الرقمية».

أولوية

من جانبه، قال معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي إن هذا النوع من المبادرات يأتي ترجمةً لرؤية قيادتنا الحكيمة بجعل المواطن أولوية دائمة، فقد عملت قيادتنا الرشيدة على تسخير الجهود والإمكانات لتحقيق أعلى درجات الرفاهية والرخاء للمواطنين، ورفع جودة حياتهم لتكون الأفضل عالمياً كما أن مبادرة إماراتي تعكس بعض جهود اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين، الهادفة إلى تطوير ملفات الخدمات الاجتماعية والتنموية الخاصة بالمواطنين، وترسيخ استقرارهم المجتمعي والأسري والسكاني.

وأضاف معاليه إن فريق حكومة دبي يسعى لتوفر الخدمات الخاصة بالمواطنين في منصة موحدة رقمية شاملة ومتكاملة على مستوى إمارة دبي، وهو ما تسهم به بشكل واضح القيادة العامة لشرطة دبي التي ستوفر خدمات بطاقة إسعاد عبر مبادرة إماراتي لكبار المواطنين والمتقاعدين وأصحاب الهمم ومحدودي الدخل في إمارة دبي، للاستفادة من الكثير من العروض ومزايا برامج الحسوم.

حرص

من جهته أكد معالي مطر الطاير المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، أن مبادرة إماراتي، التي أطلقتها اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين، تأتي في إطار حرص القيادة الرشيدة على تسخير الإمكانات كافة لتوفير الحياة الكريمة والارتقاء بمستوى جودة الحياة، وصولاً لتحقيق السعادة للمواطنين.

وقال معالي الطاير: توجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن تكون سعادة المواطنين واستقرارهم وراحتهم، على قمة أولويات عمل الحكومة، مشيراً إلى أن مبادرة إماراتي توفّر قناة رقمية موحدة للخدمات المقدمة للمواطنين، بصورة سهلة ومبسطة، ووفق استراتيجية حكومة دبي في رقمنة الخدمات كافة.

وأضاف: روعي في تقديم الخدمات الإسكانية ضمن مبادرة إماراتي، تبسيط وتسهيل إجراءات الحصول على الخدمات في جميع مراحلها، وذلك بإعادة هندسة تقديم الخدمات وبناء رحلات المتعاملين، إذ تم حصر الإجراءات المتعلقة بالخدمات الإسكانية من مختلف الدوائر الحكومية ذات العلاقة، وبناءً عليه تم تصميم رحلات المتعامل وفقاً لنوع الخدمات المطلوبة.

مبادرات

من جانبه، قال عوض صغير الكتبي المدير العام لهيئة الصحة بدبي: إن حكومة دبي دائماً خلاقة بمبادراتها وأفكارها المبتكرة وغير المسبوقة، والتي ترتكز في تنفيذها على ازدهار المجتمع، وتيسير حياة المواطن وإسعاده.

وأشار إلى أن مبادرة إماراتي، تعكس - في مضمونها وأهدافها - الرعاية الكريمة التي يحظى بها المواطن من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وتعكس أيضاً الدعم المتواصل من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لكل ما فيه رفاهية للمواطن.

وأكد الكتبي أن هيئة الصحة بدبي لن تدخر وسعاً في تسخير جميع إمكاناتها، من أجل الإسهام في نجاح مبادرة إماراتي، وغيرها من المبادرات الواعدة، التي تصب في خدمة المواطنين والمجتمع بشكل عام، لافتاً إلى أن الهيئة تواكب توجهات حكومة دبي وتعمل على تطلعات الإمارة وأهدافها، ولا سيما ما يتصل بالخدمات الصحية الرقمية، وغيرها من الخدمات الأخرى.

خدمات

كما قال داوود الهاجري، المدير العام لبلدية دبي: نؤمن في بلدية دبي بأهمية تسخير الوسائل الرقمية في تقديم خدمات متميزة للمواطنين والمقيمين في المدينة المُلهمة دبي، ما ينعكس بشكل إيجابي على تعزيز سعادتهم ورفاهيتهم من جهة، ويجسد حرص الجهات الحكومية كافة في الإمارة على تحقيق مبادئ التكامل والتعاون والشمول من جهة أخرى، بالإضافة إلى دعم الاستراتيجيات الرامية إلى ضمان تمتع المواطنين والمقيمين بالخدمات وفق أفضل المعايير العالمية.

وأضاف: نثمن الجهود كافة التي بُذلت لتطوير هذه المنصة التي ستؤدي دوراً متميزاً في توفير الوقت والجهد وتعزيز سهولة الوصول إلى الخدمات المتنوعة بكل سلاسة ويسر، لتكون دبي المدينة الأفضل للعيش في العالم والنموذج المثالي والمُلهم للمدن الطموحة، ويؤكد مكانة دبي الرائدة عالمياً في مجال الرقمنة والتطور التقني.

وقال سلطان بطي بن مجرن، المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي: تؤّكد مبادرة «إماراتي» حجم الجهود المستدامة والتوجيهات السديدة التي تنتهجها حكومة دبي بقيادتها الرشيدة لترسيخ ثقافة الاهتمام بالمواطنين وخدماتهم وفقاً لأعلى المعايير العالميّة، وتعزيز تجربتهم الرقميّة بما ينسجم مع المكانة التي باتت الإمارة تتمتع بها على صعيد مشهد التحوّل الرقمي العالمي. وستُسهم هذه الخطوة في إحداث المزيد من النقلات النوعيّة التي سينعكس أثرها بلا شك على أسلوب حياة المواطنين وتحديداً ما يتعلق بالوصول إلى الخدمات شتى التي تلبّي احتياجاتهم بكل سهولة ويسر وضمن منصّة واحدة تتمتع بالأمان والمستوى التقني المتطوّر.

منهج

بدوره، أكد عبدالله علي بن زايد الفلاسي المدير العام لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أن القيادة الرشيدة تحرص أشد الحرص على مصالح المواطنين في دبي وفق منهج شامل يركز على ضمان الاستقرار الاجتماعي والأسري والسكاني، ورفع جودة حياة المواطنين وتعزيز رفاهيتهم، وتوفير فرص تنموية للشباب.

وقال الفلاسي: إن مبادرة إماراتي من المبادرات المتميزة المنبثقة من مبادرات اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين، بهدف توفير منصة موحدة تغطي احتياجات المواطنين، وتسهم في تسريع وتيرة تنمية المواطنين، ورفع جودة الحياة في دبي، وخاصة تقديم المبادرات والسياسات التطويرية لملف المتقاعدين في دبي بهدف توفير فرص اقتصادية لهم، وتطوير أفكار ومشروعات استثنائية ومبتكرة.

وأضاف إن حكومة دبي تحرص على التحول الرقمي في جميع خدماتها مستفيدة من التطور الكبير في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إذ جاءت دولة الإمارات ضمن الدول الأفضل عالمياً في مؤشرات الحياة الرقمية للعام الجاري 2022، ومن هذا المنطلق تأتي مبادرة إماراتي لتتيح للمواطنين الاستفادة من خدمات رقمية تغطي عدة قطاعات، وتمكنهم من إنجاز معاملاتهم في كل يسر وسهولة.

توعية

كما قال أحمد جلفار المدير العام لهيئة تنمية المجتمع في دبي إن المبادرة تؤكد حرص القيادة على تطوير خدمات تسهل حياة المواطنين وتعزز سعادتهم، لافتاً إلى أن دمج خدمات المواطنين كافة ضمن منصة موحدة في تطبيق دبي الآن سيساعد على توعية المواطنين بهذه الخدمات واستفادتهم منها بشكل أكبر، كما سيتيح تطوير خدمات جديدة متكاملة ضمن مختلف القطاعات.

وقال جلفار: تحرص هيئة تنمية المجتمع على توفير قنوات متنوعة للوصول إلى خدماتها بما يتيح سهولة أكبر للمستخدمين، ويشكل تطبيق «دبي الآن» إحدى هذه القنوات المهمة، ويتيح طرح جميع خدماتنا الرقمية للمواطنين ضمن قناة واحدة باستخدام الهوية الرقمية وصولهم بشكل أسهل لجميع الخدمات كما يتيح تطوير خدمات استباقية تتلاءم مع احتياجاتهم.

اهتمام

من جانبها، قالت هالة بدري، المديرة العامة لهيئة الثقافة والفنون في دبي - دبي للثقافة: تعكس مبادرة «إماراتي» اهتمام القيادة الرشيدة بالمواطنين ورفاهيتهم، وهي الغاية التي نسعى في «دبي للثقافة» إلى تحقيقها عبر العديد من المشروعات التي تهدف إلى تمكين ودعم الطاقات الإبداعية المواطنة، وتحفيزها على التفاعل مع فئات المجتمع كافة، ما يثري المشهد الثقافي والإبداعي لدبي.

وأكدت هالة بدري دعم دبي للثقافة المبادرات الحكومية كافة الهادفة إلى تعزيز سعادة المواطنين، وتوسيع معارفهم بما تتيحه لهم من خدمات وحلول رقمية مبتكرة، قادرة على تلبية احتياجاتهم في مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية وغيرها، وضمان وصولهم إليها بسرعة عالية، وهو ما ينسجم مع تطلعات دبي الحضارية.

تطبيقات ذكية

من جهته، قال علي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر بدبي: إن اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين سباقة في طرح التطبيقات الرقمية الذكية التي تسهم في تسخير أحدث التقنيات والحلول لتقديم حزمة متنوعة من الخدمات للمواطنين بكفاءة ويسر، وأضاف إن جودة الخدمات الإلكترونية المطبقة في الإمارة ترسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً في تطبيق التقنيات الرقمية المتقدمة، مؤكداً أن المبادرة تعكس رؤية القيادة الرشيدة في الاهتمام بقطاعات التكنولوجيا الرقمية المتطورة وتحقيق معايير الحكومة الذكية.

كما قال عمر بو شهاب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان: تعد هذه المبادرة نقلة نوعية تترجِم تطلُّعات القيادة الحكيمة واهتمامها بشؤون المواطنين لجعل حياتهم أفضل، وذلك عبر رقمنة جميع نواحي الحياة بمفهوم عصري، والقيام بطرح جميع الخدمات الرقمية بين يديْ المستخدِم ليسهل له الحصول عليها بيُسرٍ وسهولة.

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