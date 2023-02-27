نقلة نوعية في توظيف الخيارات الرقمية

المصدر: دبي - نورا الأمير

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تضع القيادة الرشيدة للدولة متطلبات الوطن والمواطن في مقدمة أولوياتها برؤى استثنائية، محدثة نقلة نوعية في استشراف المستقبل وتوظيف الخيارات الرقمية، وتوجيهها نحو صالح المواطنين لتحقيق رفاهية العيش وجودة الحياة بشكل غير مسبوق.

وفي ضوء هذا الواقع تمضي دبي ضمن نسق تصاعدي لا يتوقف، مطلقة المبادرات والاستراتيجيات التي تستهدف تحقيق أعلى معايير جودة الحياة للمواطنين، حيث جاء إطلاق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، مبادرة «إماراتي»، إحدى مبادرات اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في دبي، تتويجاً للجهود الدؤوبة التي تسعى إلى تسخير التكنولوجيا لخدمة المواطنين وتوفير احتياجاتهم ومتطلباتهم بسهولة ويسر.

وتستهدف المبادرة النوعية توفير منصة موحدة شاملة تغطي احتياجات المواطنين من خدمات المدينة بسهولة وتكامل وأمان، وذلك ضمن التطبيق الذكي الشامل لخدمات المدينة «دبي الآن»، وتوفر 153 خدمة، تشمل الخدمات الاجتماعية والإسكانية وخدمات الدفع وبطاقات التأمين الصحي والخصومات.

منصة شاملة

وأكد مطر الحميري، المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية، أهمية مبادرة «إماراتي» ضمن تطبيق «دبي الآن»، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم.

وبموجب توجيهات سمو ولي عهد دبي، ستكون مبادرة «إماراتي» ضمن تطبيق «دبي الآن» منصة موحدة وشاملة لكل الخدمات التي يحتاج إليها المواطنون بنهاية العام الحالي 2023. وتتراوح هذه الخدمات بين القطاعات المختلفة، كالإسكان والمنافع الاجتماعية والصحة والفعاليات، وغيرها.

وأشار الحميري إلى أن هذه المبادرة تندرج ضمن خطط التطوير والتحديث الرقمي، التي تستلهم رؤية القيادة الرشيدة نحو ترسيخ المكانة العالمية لدبي، باعتبارها المثال والنموذج للمدن التي توفر كل سبل السعادة والرخاء لمواطنيها.

وتشكل مبادرة «إماراتي» تعزيزاً لتطبيق «دبي الآن» الذكي، الذي يعد إحدى قصص النجاح الملهمة في مسيرة التحول الرقمي لدبي، حيث يوفر باقة شاملة من الخدمات لمختلف شرائح المستخدمين.

خدمات استباقية

وقال الحميري: «في العصر الرقمي تمتاز الخدمات الحكومية بأنها خدمات سهلة واستباقية ومتوفرة على مدار الساعة، ولا تكتفي بتلبية احتياجات المتعاملين، بل تتجاوزها إلى سعادة المتعاملين، وهذا ما يميز دبي الرقمية بالعمل باستباقية في مبادراتها المبتكرة، من أجل تنفيذ رؤية القيادة الرشيدة في تحقيق رفاهية مجتمع دبي».

وأضاف: «تندرج مبادرة «إماراتي» المتاحة عبر تطبيق «دبي الآن» ضمن جهود تعزيز جودة الحياة الرقمية وتوفير بيئة سلسة تدعم الاستثمار وتتوافق مع التوجهات الرقمية التي تستوعب أحدث التقنيات الناشئة، وتطبق مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة».

ويستطيع المواطنون الوصول إلى خدمات منصة «إماراتي» مباشرة من خلال تطبيق «دبي الآن»، وباستخدام الهوية الرقمية، حيث يجري التعرف على هويتهم الرقمية وعرض خدمات مبادرة «إماراتي».

وتتميز خدمات مبادرة «إماراتي» بتوفير قناة رقمية موحدة شاملة لخدمات المواطنين ضمن تطبيق «دبي الآن»، وبدخول موحد باستخدام الهوية الرقمية، إلى جانب الموثوقية والأمان والسرعة والسهولة في الاستخدام في كل وقت ومن أي مكان، ما يوفر الوقت والجهد على المتعاملين.

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