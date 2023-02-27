وزارة تنمية المجتمع تعزز دور القطاع الخاص بتمكين أصحاب الهمم

المصدر: دبي- البيان

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نفّذت وزارة تنمية المجتمع ورشة التصميم المجتمعي «روّاد الهمم»، وذلك في إطار مبادرة مجتمعية مستدامة تُعزّز دور القطاع الخاص في نهج تمكين أصحاب الهمم، لتقديم الدعم اللازم، وبناء قدرات ومهارات جديدة، وتصميم منتجات ابتكارية وأكثر تنافسية تبدعها أنامل أصحاب الهمم، وتتوافق مع متطلبات سوق العمل، حيث تندرج هذه المبادرة في إطار مشروع «مشاغل» للتأهيل المهني الذي تتبناه الوزارة لتمكين أصحاب الهمم، والذي يشمل «قلادة» للمجوهرات، وأساورة الهمم، ومنتجات الأكريليك.

مقترحات رواد الأعمال

وشارك في الورشة مجموعة من أصحاب الهمم، والمصممين، وروّاد الأعمال، بما يدعم جهود تصميم نماذج لمنتجات قابلة للتصنيع بأيدي أصحاب الهمم. حيث تهدف ورشة التصميم المجتمعي للتعرّف إلى آراء ومقترحات رواد الأعمال، وإشراك المصممين في دعم وتطوير منتجات أصحاب الهمم.

وجمعت الورشة نخبة من رواد الأعمال الداعمين، وهم: سعيد غانم السويدي، رائد أعمال ومطور عقاري وناهد مدثر، رائدة أعمال في عدة مجالات وعزة رفعت، مهندسة ديكور ومريم بن فهد، مديرة إدارة المعرفة رئيسة فريق العمل النسائي في بلدية دبي ومريم حساني، رائدة أعمال ومصممة مجوهرات. وخديجة السلامي، مصممة مجوهرات صاحبة مشروع «حرف ونقش».

أبرز التحديات

ناقشت الورشة أبرز التحديات وتحليل للوضع الحالي في سوق العمل، كما تم مناقشة التحديات التي واجهت المصممين من خلال التجارب السابقة في تصميم وتسويق المنتجات التي تم تصنيعها بأنامل أصحاب الهمم، بالإضافة إلى استعراض التحديات التي واجهت أصحاب الهمم (أصحاب المشاريع المبتدئة) لإيجاد حلول تحسينية داعمة. واستعرضت الورشة أبرز الأفكار والمشاريع المستقبلية التي تخدم التسويق المستمر، وتحقق استمرارية المنتجات، بالإضافة إلى ضرورة تطوير وتوسيع خط الإنتاج، وتشجيع المنتجين من أصحاب الهمم. كما تم طرح أفكار تعزز أشكال التعاون مع الجهات الأخرى الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص. وأوصى المشاركون في الورشة بضرورة تنفيذ سلسلة من الجلسات مع المصممين ورواد الأعمال لتطوير أفكار خط الإنتاج، وضمان الاستدامة، والعمل على وضع خطة تنفيذ للمقترحات المقدمة من قبل المصممين.

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