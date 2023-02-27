جمارك دبي تنظم منتدى متخصصاً للذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - البيان

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أكد أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في الكلمة الافتتاحية في منتدى عبر تقنية الاتصال المرئي حول «تمكين الذكاء الاصطناعي»، أن دولة الإمارات تدرك أهمية تطوير واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتأثيرها الإيجابي في إحداث طفرة تطويرية في أساليب تقديم الخدمات الحكومية، وتعمل الدولة جاهدة على تسريع وتيرة تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتواصل جمارك دبي فعالياتها في شهر الإمارات للابتكار 2023 بتنظيم المنتدى تحت إشراف إدارة ابتكار الخدمات وإدارة تقنية المعلومات وبمشاركة مختصين في هذا المجال يمثلون كبرى الشركات العالمية للبيانات والتقنيات الذكية.

وقال أحمد محبوب: إن الجمارك تحرص على تطوير برامجنا وأتمتة الإجراءات الجمركية وتسخير كل التقنيات المتطورة لتسهيل العمليات التجارية وزيادة العائد على المردود منها، حيث تبنت الدائرة سياسة استدامة الاستثمار في التقنية والتي حظيت بإشادة واسعة من منظمة الجمارك العالمية، وصندوق النقد الدولي الذي وصف جمارك دبي بأنها رائدة عالمياً في الاتجاه إلى التقنيات الحديثة والرقمنة في تشغيل عملياتها.

التحول الرقمي

وأشار أحمد محبوب إلى أن الذكاء الاصطناعي مكون رئيسي في استراتيجية الابتكار التي تنهجها الدائرة ضمن خطتها الاستراتيجية 2021-2026، حيث تعمل على دمج تطبيقات تقنية الذكاء الاصطناعي ضمن أهداف التحول الرقمي لجعل خدماتها وإجراءاتها أسرع وأكثر ذكاءً وفعالية على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع من خلال دعم كفاءة تقييم المخاطر المرتبطة بتخليص الشحنات والبضائع والأشخاص في العمل الجمركي، وقد أنجزت الدائرة في العام 2022 نحو 22.5 مليون بيان جمركي.

وأوضح جمعة الغيث المدير التنفيذي لقطاع التطوير الجمركي أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أداة مهمة لتطوير العمل الجمركي، وقد انطلقت جمارك دبي نحو استخدام هذه التقنيات من خلال استخدام تقنية «بلوك تشين» في تطوير منصة التجارة الإلكترونية عبر الحدود، ونعمل الآن على تطوير الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتحسين الخدمات والتسهيلات الجمركية وجعلها أكثر كفاءة وسرعة، ما يوفر للمتعاملين مزايا عدة ويدعم قدرتهم على تحقيق أفضل مستويات العائد من اختيار دبي مقصداً ومنطلقاً لتجارتهم.

قاعدة بيانات

وكشف الغيث عن أن قاعدة البيانات والمعلومات التي يستند إليها العمل الجمركي في جمارك دبي تعد من المقومات الأساسية للتقدم في مجال الذكاء الاصطناعي واستخداماته على صعيد تطوير التجارة وحماية المجتمع، حيث تسترشد الدائرة في عملها المستقبلي لتطوير استخدام الذكاء الاصطناعي بالمعايير والاستراتيجيات التي اعتمدتها دبي للتقدم إلى مواقع الصدارة العالمية في تقديم الخدمات الذكية والفائقة الذكاء لتصبح المدينة الأذكى على المستوى الدولي، وتساهم في قيادة التحول العالمي الشامل نحو اقتصاد المعرفة الذكي.

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