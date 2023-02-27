«الإمارات للخدمات الصحية» تستعرض ابتكاراتها في القرية العالمية

المصدر: دبي - البيان

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تشارك مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في معرض «الإمارات تبتكر» الذي يقام ضمن أسبوع الابتكار في القرية العالمية بتنظيم من مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، وتستعرض خلاله باقة من أحدث التقنيات الصحية التي تعتمد على الأتمتة والذكاء الاصطناعي.

جودة الحياة

وقالت الدكتورة كلثوم البلوشي الرئيس التنفيذي للابتكار ومدير مركز التدريب والتطوير في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية: إن مشاركة المؤسسة في شهر الابتكار تتزامن مع استراتيجيتها التي أطلقتها مؤخراً، وتعكس الحرص على إبراز ابتكارات لرعاية الصحية.

النظام الصحي

وتشمل مشاركة المؤسسة استعراض نظام «التعرفة الصوتية والتوثيق الطبي بتقنيات الكمبيوتر»، الذي يستند في عمله إلى السحابة ويعتمد على الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، بما يمكّن الأطباء من التوثيق الطبي مباشرة في النظام الصحي الإلكتروني باستخدام الصوت. كما تتضمن المشاركة استعراضاً لنظام «خفض البصمة الكربونية للمنشآت الصحية باستخدام الذكاء الاصطناعي»، من خلال لوحة بيانات تفاعلية توفر معلومات آنية عن الانبعاثات الكربونية للمنشآت الصحية، كما توفر حلولاً استراتيجية لخفض مستوياتها باستخدام الذكاء الاصطناعي.

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