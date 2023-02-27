شرطة دبي تشارك في معرض «بهمتي أبتكر»

المصدر: دبي - البيان

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شاركت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بمجلس تمكين أصحاب الهمم ومدارس حماية للتربية والتعليم بشرطة دبي، في معرض «بهمتي أبتكر»، ضمن فعاليات شهر «الإمارات تبتكر»، التي أقيمت في مركز دبي لأصحاب الهمم، التابع لوزارة تنمية المجتمع، بحضور النقيب محمد عبدالرحمن المزروعي، نائب رئيس المجلس، والنقيب محمد أحمد بن شفيا، نائب مدير مكتب مدارس حماية، حيث تم عرض ابتكارات الطلبة والطالبات والموظفين، التي تضمنت عصا الكفيف، والكرسي الهيدروليكي، واليد الصديقة، وكرسي مرضى الباركنسون وكبار السن.

يذكر أن المعرض يجمع ألمع الإنجازات والابتكارات التي تخدم أصحاب الهمم، سواء منها المطبّقة أو المُنجزة لدى مراكز أصحاب الهمم، أو المعتمدة في إطار العمل، وفي سياق الخدمات المتاحة للجمهور بمختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وعلى مستوى المدارس.

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