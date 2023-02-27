«كهرباء دبي» تستعرض مشاريعها أمام شركات استثمار عالمية

المصدر: دبي - البيان

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استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ش.م.ع، وفداً يضم مجموعة من شركات الاستثمار ومحللي أبحاث الأسهم شملت «دماك للاستثمار»، و«سيتاديل»، و«سي ورلدوايد»، و«كاب آن»، و«جي أي سي»، و«أولد ميوتشوال»، و«يو إس إس»، و«إنتروسبكت كابيتال»، و«مورغان ستانلي».

حضر اللقاء، الذي عقد في المبنى الرئيسي للهيئة، المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس - قطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي، وتوماس فيرغيس، رئيس المالية بالهيئة، وعدد من مسؤولي الهيئة.

مشاريع

واستعرض معالي الطاير، خلال اللقاء، أهم مشاريع الهيئة والشركات التابعة لها، وناقش الأداء المالي والتشغيلي الذي حققته الهيئة، إضافة إلى آفاق النمو المستدام وأبرز المجالات الاستثمارية، إضافة إلى ركائز النمو في الطلب، مؤكداً أن الهيئة، باعتبارها المزود الحصري لخدمات الكهرباء والمياه في دبي، وفي ظل الزيادة في الطلب على خدمات الطاقة والمياه، لديها رؤية واضحة في ما يخص التدفقات النقدية، والتي تنعكس في صورة توزيعات أرباح للمساهمين. وبالنسبة لعام 2022، فقد حققت الهيئة أفضل أداء مالي سنوي مجمع ومستقل في تاريخها التشغيلي، وزادت إجمالي توزيعات الأرباح لمساهميها عن عام 2022 إلى 9.9 مليارات درهم، ما يمثل زيادة بنسبة 60 % عن سياسة الحد الأدنى لتوزيع الأرباح السنوية للشركة.

بالإضافة إلى ذلك، استعرض معالي الطاير المشروعات التي تنفذها الهيئة في مجالات الاستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة انسجاماً مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، لتوفير 100 % من إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة الكهربائية في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، وتسعى الهيئة إلى أن تكون نسبة 25 % من قدرتها الإنتاجية من الطاقة من مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة بحلول عام 2030، الأمر الذي يعزز هامش الأرباح التشغيلية.

وسلط معالي الطاير الضوء على استراتيجية الهيئة التي تركز على ضمان تحقيق عوائد مستدامة، واستمرارية النمو ومضاعفة قيمة النمو مستقبلاً، والتي تشكل حجر الأساس لعرض القيمة الأساس بالنسبة للمساهمين.

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