حمدان بن زايد يزور عائلة المرحوم سالم المنصوري

المصدر: الظفرة - وام

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زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة عائلة المغفور له سالم راشد عبيد المنصوري في مدينة زايد بمنطقة الظفرة.

ورحبت عائلة المنصوري بزيارة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، وأعربت عن سعادتها بزيارة سموه الكريمة وتشريفه لهم.

وتبادل سموه والحضور الأحاديث الودية التي تعكس حرص القيادة الحكيمة على التواصل مع المواطنين، وتؤكد عمق الروابط التي تجمع القيادة بالشعب.

وأكد سموه أن المغفور له سالم راشد عبيد المنصوري كان أحد رجالات الدولة المخلصين الذين بذلوا الكثير من أجل خدمة الوطن، وحرص بشكل دائم على توجيه النصح للأجيال الحالية والتنشئة الصالحة للأبناء.

رافق سموه خلال الزيارة أحمد مطر الظاهري مدير مكتب سمو ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وعيسى حمد بوشهاب مستشار سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وناصر محمد المنصوري وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة

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