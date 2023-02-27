«نور دبي» تقدم برامجها العلاجية للاجئي الروهينجا

المصدر: كوكس، بنغلاديش - وام

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واصلت مؤسسة «نور دبي» الخيرية تقديم برنامجها العلاجي لصحة العين في ولاية كوكس بازار في بنغلاديش لتوفير الفحص والتشخيص المبكر والعلاج للاجئي الروهينجا.

ويوفر البرنامج الكشف المبكر على أمراض العيون مع توفير النظارات والدواء اللازم لعلاج مرضى العيون، كما يقوم الأطباء بنقل المحتاجين للمستشفيات القريبة لإجراء العمليات الجراحية اللازمة لاستعادة النظر، حيث حرصت «نور دبي» مع شركائها على توفير خدمات الفحص عبر مراكز صحية تم إعدادها داخل المخيمات، وذلك لتسهيل وصول المحتاجين للخدمات، إضافة إلى توفير الدعم اللوجستي للمرضى لنقلهم لتلقي العلاج الجراحي في مستشفيات مرخصة من قبل الجهات الرسمية في بنغلاديش.

وبحسب تقديرات الطاقم الطبي، فإن عدد مرضى العيون بين اللاجئين في تزايد وذلك بسبب كبر السن وسوء التغذية ونقص الفيتامينات اللازمة للحفاظ على النظر، ففي الوقت الحالي ينتظر 10000 لاجئ إجراء عملية العيون، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا العدد خلال عام، فيما استنتجت دراسة أجرتها مؤسسة أوربيس في عام 2019 أن معدل انتشار العمى بين الروهينجا قد بلغ 6 أضعاف المعدل بين السكان المحليين في بنغلاديش، وخصوصاً بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم من 18 إلى 50 عاماً.

ومن المقرر أن يستمر البرنامج حتى شهر أبريل لتوفير الكشف لسكان المخيم الذين بلغ عددهم 200.000 لاجئ في كل مخيم كما ستجري نور دبي 1000 عملية جراحية لعلاج المياه البيضاء ومن ثم تستعيد المؤسسة نشاطها بعد عيد الفطر المبارك ليتمكن عدد أكبر من المحتاجين الاستفادة من الخدمات العلاجية المتاحة.

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