160 حاملة للقرآن لمسجد الشيخ زايد بسولو الإندونيسية

المصدر: أبوظبي - وام

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أطلقت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم مبادرة إنسانية جديدة، تتمثل بتقديم 160 حاملة للقرآن (150 صغيرة و10 كبيرة) من صناعة منتسبيها، لمسجد الشيخ زايد في مدينة سولو الإندونيسية بإقليم جاوا حيث صُنّعت هذه الحاملات بأنامل منتسبي مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وتحمل العلامة التجارية الخاصة بهم «النحلة» المرخصة من الجهات المعنية بالدولة وذلك بالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانيّة.

وتأتي المبادرة الإنسانية تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة بإدماج أصحاب الهمم في المجتمع بالتعاون مع مركز جامع الشيخ زايد بمدينة سولو، وتهدف إلى تمكين أصحاب الهمم ودعم الصناعة المحلية لعلامة «النحلة».

وأكد عبدالله سالم الظاهري سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى إندونيسيا أن هذه المبادرة تعكس التطور الذي تشهده العلاقات الإماراتية الإندونيسية في مختلف القطاعات وذلك بفضل رؤية وتوجيهات قيادتنا الحكيمة فباتت إندونيسيا شريكاً استراتيجياً مهماً بالنسبة للدولة مشيراً إلى أن هذه المبادرة تدعم الأنشطة والفعاليات العظيمة التي يتبناها مسجد الشيخ زايد بمدينة سولو بصفته منارة للوسطية والاعتدال، ومركزاً لتنمية المجتمع المحلي دينياً وثقافياً واجتماعياً علاوة على المساعدة على تحقيق الرخاء الاقتصادي والاجتماعي.

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