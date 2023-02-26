وزير الصحة التركي يشيد بخدمات المستشفى الميداني الإماراتي في غازي عنتاب

المصدر: وام

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أشاد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة بخدمات المستشفى الميداني الإماراتي في مدينة غازي عنتاب التركية.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير التركي، اليوم، المستشفى الذي أقيم ضمن عملية «الفارس الشهم 2»، التي تقودها قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع.

وكان في استقباله، العميد الركن طبيب سرحان النيادي، قائد سلاح الخدمات الطبية، وعدد من الكوادر الطبية والعلاجية في المستشفى.

واطلع وزير الصحة التركي، خلال الزيارة، على أقسام المستشفى وإمكاناته وكوادره الطبية والتمريضية والفنية والإدارية.

وأثنى على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المتميزة التي يقدمها للمصابين والمرضى من جراء الزلازل التي تأثرت بها عدد من القرى والمدن التركية.

وأكد العميد الركن طبيب سرحان النيادي أن الكوادر الطبية في المستشفى تعمل على تقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمصابين الأتراك من جراء الزلزال، وذلك بتوجيهات القيادة الرشيدة.

ونوه بتواصل العمل في المستشفى الميداني، بعدما أعلنت قيادة العمليات المشتركة انتقال عملية «الفارس الشهم 2» من مرحلة الاستجابة السريعة إلى مرحلة التعافي، وإعادة التأهيل لدعم الأصدقاء المتضررين من الزلزال في تركيا.

يُذكر أن المستشفى الميداني أقيم على مساحة 40 ألف متر مربع ويضم 50 سريراً، و4 أسرَّة عناية، ويعتبر أول وأكبر مستشفى ميداني يسهم بشكل كبير في جهود الإغاثة الإنسانية في جمهورية تركيا، وهو مُعَدٌّ لإجراء العمليات الكبرى والمعقدة.

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