محمد بن راشد: ناصر بن حمد نموذج للقائد الشاب الناجح الذي لا يعرف المستحيل .. مبروك للبحرين

المصدر: البيان

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هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، البحرين وملكها وشعبها بمناسبة فوز ناصر بن حمد ببطولة العالم للقدرة.

وقال سموه في حسابه على تويتر " لقاء أخوي جمعني برئيس دولتنا حفظه الله وملك البحرين بمناسبة فوز ناصر بن حمد ببطولة العالم للقدرة .. مبروك الإنجاز للبحرين وملكها وشعبها"

وأضاف سموه " فوز ناصر بن حمد ببطولة العالم للقدرة لمسافة 160 كم هو فوز لنا جميعاً ويضاف لسجل البحرين في المحافل العالمية .. ناصر بن حمد نموذج للقائد الشاب الناجح الذي لا يعرف المستحيل … ألف مبروك ".

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