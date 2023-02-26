الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم ومغبراً أحياناً، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على البحر والجزر غرباً وبعض المناطق الشرقية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار.

وقال المركز، في بيانه اليومي، إن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط أحياناً، ويحدث المد الأول عند الساعة 18:35، والمد الثاني عند الساعة 06:15، والجزر الأول عند الساعة 23:10.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 16:21، والمد الثاني عند الساعة 01:42، والجزر الأول عند الساعة 09:24، والجزر الثاني عند الساعة 10:21.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 35 22 75 20

دبي 34 22 75 25

الشارقة 35 18 70 20

عجمان 34 19 75 30

أم القيوين 34 16 80 35

رأس الخيمة 33 15 80 40

الفجيرة 28 18 85 25

العـين 34 22 60 20

ليوا 33 19 70 25

الرويس 35 19 70 20

السلع 34 18 75 25

دلـمـا 25 21 85 55

طنب الكبرى 26 22 80 40

طنب الصغرى 26 22 80 40

أبو موسى 27 23 80 35.

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