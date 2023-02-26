حمدان بن محمد يطلق تطبيق "إماراتي" المنصة الموحدة لخدمات المواطنين في دبي

المصدر: البيان

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أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، إطلاق تطبيق "إماراتي" المنصة الموحدة لخدمات المواطنين في دبي والتي توفر 153 خدمة تشمل الخدمات الاجتماعية والإسكانية وخدمات الدفع وعرض الفعاليات وبطاقات التأمين الصحي والخصومات.

ووجه سموه هيئة دبي الرقمية للعمل مع الجهات والمؤسسات لإضافة جميع الخدمات التي يحتاجها المواطنون في المنصة قبل نهاية العام الحالي، مؤكدا سموه أنه سيتابع من خلال لجنة شؤون المواطنين تطورات المشروع.

وقال سموه في حسابه على تويتر"أطلقنا تطبيق "إماراتي" المنصة الموحدة لخدمات المواطنين في دبي، توفر المنصة 153 خدمة تشمل الخدمات الاجتماعية والإسكانية وخدمات الدفع وعرض الفعاليات وبطاقات التأمين الصحي والخصومات، مستمرون في تحقيق رؤية الشيخ محمد بن راشد في جعل التكنولوجيا سبباً لرفاهية وسعادة المواطن في دبي".

وأضاف سموه ""ووجهت هيئة دبي الرقمية للعمل مع الجهات والمؤسسات لإضافة جميع الخدمات التي يحتاجها المواطنون في المنصة قبل نهاية العام الحالي، وسأتابع من خلال لجنة شؤون المواطنين تطورات المشروع، المواطن أولا وثانيا وثالثا في جميع التوجهات الحكومية وسيبقى أولويتنا القصوى ومحور أعمالنا ومشاريعنا".

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