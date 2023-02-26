"زايد العليا لأصحاب الهمم" تقدم 160 حاملة قرآن لمسجد الشيخ زايد بسولو الإندونيسية

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم مبادرة إنسانية جديدة، تتمثل بتقديم 160 حاملة قرآن (150 صغيرة و10 كبيرة) من صناعة منتسبيها، لمسجد الشيخ زايد في مدينة سولو الإندونيسية بإقليم جاوا حيث صُنّعت هذه الحاملات بأنامل منتسبي مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وتحمل العلامة التجارية الخاصة بهم "النحلة" المرخصة من الجهات المعنية بالدولة وذلك بالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانيّة.

وتأتي المبادرة الإنسانية تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة بإدماج أصحاب الهمم في المجتمع بالتعاون مع مركز جامع الشيخ زايد بمدينة سولو، وتهدف إلى تمكين أصحاب الهمم ودعم الصناعة المحلية لعلامة "النحلة".

وأكد سعادة عبدالله سالم الظاهري سفيردولة الامارات العربية المتحدة لدى إندونيسيا أن هذه المبادرة تعكس التطور الذي تشهده العلاقات الإماراتية-الإندونيسية في مختلف القطاعات وذلك بفضل رؤية وتوجيهات قيادتنا الحكيمة حيث باتت أندونيسيا شريكا استراتيجيا هاما بالنسبة للدولة مشيرا إلى أن هذه المبادرة تدعم الانشطة والفعاليات العظيمة التي يتبناها مسجد الشيخ زايد بمدينة سولو بصفته منارة للوسطية والاعتدال،ومركزا لتنمية المجتمع المحلي دينيا وثقافيا واجتماعيا علاوة على المساعدة في تحقيق الرخاءالاقتصادي والاجتماعي.

وأضاف سعادته أن هذه المبادرة ستكون بداية للمزيدمن التعاون الانساني بين مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم والجهات ذات الصلة في إندونيسيا،مؤكداً استعداد سفارة الدولة في جاكرتا لتقديم الدعم لتسهيل أي أنشطة وفعاليات ترغب المؤسسة في إقامتها في اندونيسيا.

وأعرب سعادة عبدالله عبدالعالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم عن فخره واعتزازه، بما يقدمه منتسبو المؤسسة من مختلف فئات أصحاب الهمم من إسهامات إنسانية متميزة في هذا المجال، خصوصاً مبادرة صناعة حاملات مصاحف القرآن الكريم لمسجد الشيخ زايد بمدينة سولو الإندونيسية.

وأكد الحميدان أن المبادرة تدعم رسالة الإمارات في نشر الاخوة الانسانية، التي تدعو إلى السلام والبناء والتنمية، وتعزز العلاقات الأخوية بين البلدين، موجهاً الشكر إلى مركز مسجد الشيخ زايد بمدينة سولو لتعاونه مع المؤسسة بشأن المبادرة، انطلاقاً من إيمانهم بدور أصحاب الهمم الفاعل في مسيرة التنمية، والتأكيد على تمكينهم وأهمية دمجهم في المجتمع.

وقال الحميدان: "نحن سعداء.. ونتشرف بأن يكون لأصحاب الهمم بصمة وتواجد في هذا الصرح الإسلامي الكبير، الذي يحمل أغلى اسم على قلوبنا جميعاً الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه". .

من جانبه أشاد سعادة الدكتور سلطان فيصل الرميثي مدير عام مركز مسجد الشيخ زايد بمدينة سولو بتلك المبادرة الإنسانية لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم الجهة الرائدة في مجال تمكين هذه الفئة، مؤكداً فخره بهذا التعاون الذي من شأنه أن يعزز جهود المسجد في خدمة المجتمع بجميع شرائحه، وتمكين أصحاب الهمم من تحقيق المشاركة المجتمعية الفعالة.

وأضاف الرميثي: "تعلمنا من الوالد المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، رائد العمل الإنساني والخيري، أن نقدم إسهامات ومبادرات إنسانية للشعوب كافة، وقيادتنا الرشيدة تواصل تلك المسيرة، وستبقى الإمارات من أوائل الدول الداعمة للمبادرات الإنسانية، وستواصل المضي قدماً في ترسيخ رسالتها الإنسانية عالمياً"..

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز