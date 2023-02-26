مركبة الفضاء «دراجون إنديفور» تنفذ 3 رحلات ناجحة

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

‏صُنعت مركبة الفضاء دراجون إنديفور وتم تشغيلها بواسطة شركة سبيس إكس، ويستخدمها برنامج الطاقم التجاري التابع لناسا، كما أنها أكملت منذ عام 2022 ثلاث مهمات ناجحة إلى محطة الفضاء الدولية وستنطلق في مهمتها الرابعة غداً مع طاقم مهمة كرو6.‏وحطمت المركبة الفضائية الرقم القياسي لأطول مهمة فضائية بوساطة طاقم مركبة أمريكية، والذي كان مسجلاً باسم مركبة ريزيليانس في 2 مايو 2021 إذ نجحت انديفور في قضاء 280 يوماً في الفضاء، لتصبح صاحبة الرقم القياسي في قضاء أطول وقت ممكن بعيداً عن الجاذبية الأرضية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز