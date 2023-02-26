والد سلطان النيادي يهديه أبياتاً شعرية

المصدر: (دبي - البيان)

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أهدى سيف مفتاح النيادي والد رائد الفضاء سلطان، مجموعة من الأبيات الشعرية التي نظمها له، وذلك قبيل انطلاقه لخوض مهمته الأولى «طموح زايد2» طويلة الأمد وتستمر 6 أشهر على متن محطة الفضاء الدولية، فيما دعا الله خلال إلقائه للأبيات الشعرية أن يحفظه في حله وترحاله.. وتقول الأبيات:

عليك باسم الله قريت يحفظك بالكون وفضاه

بالعزم والعلم اهتديت وهذا طريقك اللي تباه

عند المحطة لي ضويت حط العلم وقم بالصلاة

بيكون لك خبرن وصيت وارفع اسم دارك وعلاه

مخلص وفي وعدك وفيت والمجد مب كل رقاه

هذه تحية لك هديت وبك نفتخر طول الحياه

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