برنامج الإمارات لرواد الفضاء يرتكز على رؤية القيادة لاستشراف المستقبل

المصدر: دبي - البيان

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أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في يوليو الماضي، عن اختيار رائد الفضاء سلطان النيادي للمشاركة في مهمة «سبيس إكس كرو 6» إلى محطة الفضاء الدولية في مهمة طويلة المدى تصل إلى 6 شهور، بهدف إجراء سلسلة من التجارب والبحوث المتقدمة.

برنامج وطني

ويعد النيادي أحد رواد الفضاء الاثنين اللذين تم اختيارهما من بين أكثر من 4000 متقدم في الدفعة الأولى من برنامج الإمارات لرواد الفضاء عام 2107، ويهدف البرنامج لتدريب وإعداد فريق من رواد الفضاء الإماراتيين وإرسالهم إلى الفضاء للقيام بمهام علمية مختلفة.

واستهدف برنامج «الإمارات لرواد الفضاء» الذي أطلقه مركز محمد بن راشد للفضاء، تأسيس البنية التحتية لقطاع الفضاء الإماراتي، ويعد من أكثر البرامج إلهاماً وتلبية لطموحات الشباب أصحاب القدرات المتفردة على المستوى العلمي والمهارات الشخصية.

6 سنوات

وتقدم لـ«برنامج الإمارات لرواد الفضاء» منذ إطلاقه قبل 6 سنوات في عام 2017 وفي نسختيه 8327 إماراتياً بدأوا رحلة الاختبارات، وصولاً لاختيار الأفضل من بينهم ليحمل لقب «رائد فضاء إماراتي»، وأسفرت الدفعة الأولى من البرنامج، عن اختيار رائدي الفضاء هزاع المنصوري وسلطان النيادي، ومن ثم انطلاق مهمة «طموح زايد» وبدء مهمة المنصوري التي استغرقت ثمانية أيام إلى محطة الفضاء الدولية.

والتي تمت في الفترة من 25 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر 2020، وشهدت إجراء 30 تجربة علمية، فيما شهدت الدفعة الثانية من البرنامج والتي أطلقت في ديسمبر 2019، الإعلان عن اثنين من رواد الفضاء الإماراتيين الجدد، ومن بينهما أول رائدة فضاء عربية، وهما نورا المطروشي ومحمد الملا.

وحظيت الدفعة الأولى من «برنامج الإمارات لرواد الفضاء» بإقبال كبير، وبلغ عدد المتقدمين للبرنامج في نسخته الأولى 4022 شخصاً، وبلغ عمر أصغر متقدم 17 عاماً، والأكبر 67 عاماً، فيما وصل عدد تخصصات المتقدمين إلى 38، وشملت الهندسة، والطيران، والطب، والقطاع العسكري، وإدارة الأعمال، وتم ترشيح 95 شخصاً تم اختيار 39 منهم في مرحلة لاحقة، ووصلوا إلى 18 مترشحاً ثم 9، وصولاً للإعلان عن أسماء هزاع المنصوري وسلطان النيادي اللذين أصبحا أول رائدي فضاء إماراتيين.

دفعة ثانية

وأطلق مركز محمد بن راشد للفضاء الدفعة الثانية من برنامج «الإمارات لرواد الفضاء» ديسمبر 2019، لتبدأ اختبارات المتقدمين، فيما أظهرت هذه النسخة، إقبالاً متزايداً في أعداد الراغبين في الالتحاق بالبرنامج، ووصلت أعداد المتقدمين للدفعة الثانية إلى 4305 متقدمين، وسجل متوسط أعمار المتقدمين 28 عاماً من إجمالي المتقدمين لهذه الدفعة، وبلغ أصغرهم 11 عاماً، وأكبرهم سناً في عمر الـ60 عاماً، وصولاً لاختيار رائدي فضاء جديدين، وهما أول رائدة فضاء عربية، نورا المطروشي ومحمد الملا، وبذلك أصبح للإمارات فريق وطني مكون من 4 رواد فضاء.

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