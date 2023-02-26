1700 ساعة اختبارات وتدريبات خاضها النيادي والمنصوري خلال 3 سنوات

المصدر: دبي - أحمد يحيى

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خضع رائدا الفضاء هزاع المنصوري وسلطان النيادي، لأكثر من 1700 ساعة من الاختبارات والتدريبات العامة والخاصة بالمهمة، وذلك استعداداً لأول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب، حيث بدأ رائدا الفضاء التدريب مع وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) خلال أوائل عام 2020 ، وعلى مدار العامين الماضيين.

وشملت التدريبات السير في الفضاء، حيث تم التدريب في مختبر الطفو المحايد التابع لناسا، في مركز جونسون للفضاء في هيوستن، بولاية تكساس، فيما خضع كل من النيادي والمنصوري لـ 9 جولات كل منها لمدة ست ساعات، حيث تدربوا تحت الماء لمحاكاة السير في الفضاء باستخدام النموذج الكامل لمحطة الفضاء الدولية.

وتضمنت التدريبات جلسة تدريب على الطائرة النفاثة (T - 38 Jet)، حيث تجعل التدريبات النظرية والعملية، رواد الفضاء والمتخصصين في البعثات يفكرون بسرعة في المواقف المتغيرة، والتجارب الذهنية الضرورية لرواد الفضاء للتدرب على قسوة رحلات الفضاء. حيث تم تدريب هزاع وسلطان على الصيانة، والأدوات المستخدمة ومهارات الطيران والاتصال.

برمجة الروبوتات

وشملت التدريبات «برمجة الروبوتات»، حيث تم التدريب مع وكالة الفضاء الكندية، ووكالة الفضاء الأوروبية، و«جاي أي أكس أي» للتحكم في جهاز المحطة الفضائية للتحكم عن بُعد، الذي أطلق عليه اسم «كندا آرم 2» من على متن محطة الفضاء الدولية، والذي يساعد على التقاط سفن الشحن الفضائية، وأداء عمليات السير في الفضاء، والتعامل مع الحمولات وأنشطة الصيانة على متن محطة الفضاء الدولية. وتضمنت التدريبات ارتداء بدلة الفضاء خارج المركبة (EMU)، حيث تم التدريب على استخدام وتشغيل بدلة فضاء وحدة التنقل خارج المركبة في مختبر الطفو المحايد.

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