مركز محمد بن راشد للفضاء يموّل مشروعين بحثيين

المصدر: (دبي - البيان)

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يموّل مركز محمد بن راشد للفضاء مشروعين بحثيين في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، ضمن برنامج المنح البحثية التابع لبرنامج الإمارات لرواد الفضاء، والذي يعد جزءاً من مهمة Crew-6، وسيركز المشروع الأول على تقييم كيفية تأثير بيئة رحلات الفضاء ذات الجاذبية المنخفضة على حالة تفاعلات القلب.

ويمكن لنتائج المشروع وضع حجر أساس عملية تطوير الإجراءات المضادة المحسنة على متن المركبة وبرامج التعافي بعد الرحلة، فضلاً عن البروتوكولات الجديدة للمراقبة الصحية قبل وبعد الرحلة. وسيدرس المشروع الثاني خلايا الأسنان والفم في بيئة محاكية للجاذبية المنخفضة على الأرض. وستضع نتائج المشروع حجر أساس لتصميم البحث الفضائي لاختباره، وسيشرك كلا المشروعين الطلاب الباحثين لضمان تطوير القدرات، وتأهيل الأجيال الجديدة من العلماء.

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