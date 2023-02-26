سلطان النيادي.. تميز علمي يقود لكتابة التاريخ

المصدر: (دبي - أحمد يحيى )

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يخوص سلطان النيادي أول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب، على متن محطة الفضاء الدولية، والتي تمتد لمدة 6 أشهر ويعد النيادي رائد الفضاء الاحتياطي لهزاع المنصوري، الذي قام بأول مهمة علمية للإمارات على متن محطة الفضاء الدولية في 2019، تحت شعار «طموح زايد»، وحصل النيادي على شارة رواد الفضاء من مركز جونسون للفضاء التابع لوكالة «ناسا» بعد إتمامه التدريبات العامة التي استمرت نحو 20 شهراً. وُلد النيادي في 23 مايو 1981 في منطقة أم غافة جنوب مدينة العين حيث تلقى تعليمه الابتدائي والثانوي، فيما تميز في تعليمه وتفوق بين زملائه، وتبعاً لخطى والده «الرجل العسكري»، التحق النيادي بالقوات المسلحة التي ابتعثته لدراسة هندسة الاتصالات.

بدأ النيادي مشواره العلمي العالي في المملكة المتحدة، تحديداً في جامعة برايتون وحصل على شهادة البكالوريوس في هندسة الاتصالات وتقنية المعلومات، ورجع إلى الإمارات وبدأ العمل لدى القوات المسلحة ليناديه شغفه بالتعليم مرة أخرى، ويتوجه إلى أستراليا للحصول على شهادة الماجستير عام 2008 في تخصص أمن المعلومات من جامعة غريفيث الأسترالية.

وعاد سلطان مهندساً لأمن الشبكات لدى القوات المسلحة، وزار بحكم عمله أكثر من 20 دولة حول العالم، وفي بداية عام 2012 دعاه الشغف مرة أخرى إلى الدراسة لاستكمال علمه في المجال نفسه، «أمن المعلومات» حيث رجع إلى أستراليا لمدة 5 سنوات، حصل في نهايتها على درجة الدكتوراه في تخصص منع تسريب المعلومات ونشر خلالها 6 أبحاث في مواقع عالمية متخصصة.

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