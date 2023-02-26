هزاع المنصوري.. أول مهمة إماراتية مأهولة إلى الفضاء

المصدر: دبي - البيان

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نفذ هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي في 25 سبتمبر 2019، والذي يوجد ضمن الطاقم الاحتياطي لمهمة سلطان النيادي، أول مهمة علمية مأهولة إلى الفضاء لدولة الإمارات، على متن محطة الفضاء الدولية، تحت شعار «طموح زايد»، لتصبح الإمارات الدولة رقم 19 عالمياً التي تبلغ المحطة وأول دولة عربية تصل إليها.

ويعد المنصوري أحد أوائل رواد الفضاء الذين تم اختيارهم في الدفعة الأولى من برنامج الإمارات لرواد الفضاء، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله ، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عام 2017، بهدف تدريب وإعداد فريق من رواد الفضاء الإماراتيين وإرسالهم إلى الفضاء للقيام بمهام علمية مختلفة.

واختير المنصوري من بين 4000 متقدم، فيما تبع ذلك سلسلة من التدريبات البدنية والذهنية في الإمارات وخارجها، ويتمتع المنصوري بلياقة بدنية عالية اكتسبها في مهنته العسكرية مسبقاً، ساهمت بشكل كبير في وصوله لمنصب ضابط مدرّب على طائرة أف - 16 وضابط طيار استعراضي لاحقاً.

إنجاز كبير

وُلد هزاع في 13 ديسمبر من عام 1983 في الوثبة، ثم انتقل مع العائلة إلى منطقة الظفرة في أبوظبي، وقاده شغفه بالسماء والنجوم إلى دراسة علوم الطيران، تخصص طيار عسكري، في كلية خليفة بن زايد الجوية.

والتحق بعد تخرجه بالقوات المسلحة ليصبح بعدها من المتفوقين في دفعته في الطيران الحربي، وجعله تفوقه في جميع المراحل من أبرز المرشحين لتلقي التدريب على طائرة أف - 16 الحربية، حيث توجه إلى الولايات المتحدة وتحديداً ولاية أريزونا لتلقي التدريبات على هذه الطائرة الحربية لمدة 3 سنوات، عاد بعدها للدولة ليكمل تدريباته بنجاح. وفي 4 سنوات بعد عودته أصبح هزاع أصغر ضابط مدرّب على طائرة أف - 16، وهو إنجاز كبير آخر يُحسب له في سجله.

طموح كبير

وتأهل المنصوري ليكون طياراً لرحلات اختبار وظائف الطائرة وتقييمها وتمكّنه من عمله وطموحه اللامحدود، قاداه ليصبح ضابطاً طياراً استعراضياً، وكان من أوائل الطيارين الإماراتيين والعرب المشاركين في معرض دبي للطيران من خلال تقديم عروض استعراضية في الذكرى الخمسين للقوات المسلحة الإماراتية، واليوم الوطني الإماراتي في عام 2017، واحتفالات اليوبيل الذهبي لتأسيس القوات المسلحة الإماراتية.

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