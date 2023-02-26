مكتوم بن محمد مهنئاً الكويت: سنظل معاً في سبيل المزيد من الرفاه لأوطاننا

المصدر: دبي - البيان

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هنأ سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، الكويت حكومةً وشعباً بمناسبة الاحتفالات باليوم الوطني الـ 62 والذكرى الـ 32 لتحرير دولة الكويت الشقيقة. ودون سموه عبر «تويتر»: «الكويت وطن المجد والأصالة، محبتها محفورةٌ في قلوبنا، توحدنا الرؤية المشتركة والمصير والأهداف، نهنئ الكويت حكومةً وشعباً باحتفالاتها الوطنية، أدام الله أمنها ورخاءها ورفعتها، وسنظل معاً نسير جنباً إلى جنب في سبيل تحقيق المزيد من الرفاه والسعادة لأوطاننا وشعوبنا».

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