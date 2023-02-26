راشد بن سعود يفتتح معرض أم القيوين للفنون التشكيلية بنسخته الثانية

المصدر: أم القيوين - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

افتتح سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، معرض أم القيوين للفنون التشكيلية في نسخته الثانية 2023، الذي ينظمه مركز ميكوكو السياحي بالتعاون مع الفنانة التشكيلية مارلين، ولاديسلاس توت من مملكة بلجيكا.

ويضم المعرض - الذي يستمر حتى اليوم الأحد - 60 عملاً فنياً، بمشاركة أكثر من 23 فناناً تشكيلياً يعرضون من خلاله أعمالهم الفنية القيمة.

حضر الافتتاح.. الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين والشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف وسيف حميد سالم مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين وعدد من الشيوخ وكبار الشخصيات. واستمع سمو ولي عهد أم القيوين والشيوخ والحضور إلى شرح تفصيلي من الفنانين المشاركين حول أعمالهم الفنية المعروضة .

والتي تنوعت ما بين لوحات فنية، ومنحوتات، وصور فوتوغرافية، ورسومات من مدارس فنية مختلفة، إضافة إلى عرض مسيرتهم وملهماتهم الفنية. وأعرب سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا عن اعتزازه بمساهمة الفنانين في إبراز الإبداع والفن عبر أعمالهم الفنية واللوحات التشكيلية التي تعكس إنتاجهم الفني الراقي، وشكر سموه كل من ساهم في إنجاح هذا المعرض الفني.

كما زار سموه والشيوخ والضيوف، أكواخ ميكوكو ذات الطراز الأفريقي والتي تزينت ديكوراتها بعدد من الأعمال الفنية والمنحوتات الفريدة كجزء من المعرض ولأول مرة. وقدم سلطان محمد العظم الرئيس التنفيذي لمركز ميكوكو السياحي شرحاً تفصيلياً عن الأكواخ الجديدة للمركز وتصاميمها المعاصرة ذات لمسة من التقاليد الزنجبارية لتجعلك تشعر بالاسترخاء والاستعداد للاستمتاع بغابات المانغروف.

والتي سيتم افتتاحها خلال العام الجاري. وأشاد سلطان العظم برعاية وزيارة سمو ولي عهد أم القيوين ودعمه الدائم لمثل هذه المشاريع الوطنية والمعارض في الإمارة، ودور دائرة السياحة والآثار في نجاح مشروع ميكوكو السياحي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز