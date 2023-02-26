«مجالس أبوظبي» تنظم العرس الجماعي الأول في مجلس الفوعة

المصدر: (العين - وام)

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نظمت مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، أمس، العرس الجماعي الأول في مجلس الفوعة بمدينة العين، وحضر الحفل عدد من كبار المسؤولين وأهالي العرسان.

وأعرب الدكتور حمود العفاري أحد أهالي منطقة الفوعة عن شكره وتقديره للقيادة الحكيمة لما تقدمه من دعم لتخفيف تكاليف الزواج عن كاهل الشباب، وتحقيق استقرارهم الأسري والاجتماعي، وحرصها على تعزيز أواصر الترابط والتماسك في مجتمع الإمارات، مشيداً بالدعم الذي توليه الدولة لتنظيم مثل هذه الأعراس الجماعية.

وأعرب العرسان وذووهم عن شكرهم وتقديرهم للاهتمام الذي توليه القيادة الحكيمة بشباب الوطن وأبنائه، والتي لا تدخر جهداً في سبيل توفير جميع المقومات والإمكانات التي تكفل لهم حياة ملؤها السعادة والرفاه والعيش الكريم.

يذكر أن العرس الجماعي ضم عدداً من أصحاب الهمم بناءً على تعاون مع منصة «مبروك ما دبّرت» الخاصة بأصحاب الهمم التي أطلقتها مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم لدمجهم في المجتمع وفعالياته ومناسباته.

وتضمن العرس العديد من الفعاليات الشعبية والتراثية التي شارك فيها عدد من الحضور.

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