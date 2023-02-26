نهيان وسيف بن زايد يقدمان واجب العزاء في وفاة عبدالله الدرمكي

المصدر: (أبوظبي - وام)

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قدم سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واجب العزاء في وفاة عبدالله بن علي الضبع الدرمكي، وذلك بمجلس العزاء في منطقة الهيلي بمدينة العين.

وأعرب سموهما عن صادق تعازيهما لأسرة وذوي الفقيد، داعيين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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