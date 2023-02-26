حاكم الشارقة: التطوع ينمي ثقة الأبناء في أنفسهم

المصدر: الشارقة- البيان

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التقى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، الفائزين والفائزات بالدورة الثالثة من جائزة الشيخ سلطان لطاقات الشباب، وذلك في مجلس قصر البديع.

وألقى سموه خلال استقباله الفائزين والفائزات، كلمة، هنأهم فيها بالفوز، داعياً إياهم للاستمرار في الاجتهاد وممارسة المهارات والأنشطة التي تفيدهم، وأشار سموه إلى أهمية هذه الجائزة، قائلاً: هذه الجائزة ليست فقط لنيل بعض منكم تكريماً أو تشجيعاً، وإنما هي لإثارة هذه الفكرة في المجتمع.

فنحن مجتمع يتطور مع الزمن، ولكن مع هذا التطور السريع، هنالك أشياء كثيرة يمارسها الآخرون، ويعرفونها بشكل أكبر، ومجتمعنا قد يكون غافلاً عنها، مثل التطوع والأنشطة والمبادرات والمهارات.

ارتقاء بالشخصية والذكاء

ولفت صاحب السمو حاكم الشارقة، إلى دور الأنشطة والتطوع في تنمية ثقة الأبناء في أنفسهم، والارتقاء بشخصياتهم وذكائهم الاجتماعي، مؤكداً سموه أن هذه المجالات ضرورية في فترة الدراسة والشباب، حيث تسهم في الارتقاء بمهارات التفكير والمشاركة وحُسن التصرف والابتكار والحوار الهادف، ما يجعل من يمارسها قدوة ونموذجاً للآخرين.

وأضاف سموه: هذه السنة المشاركون 900، وفي الدورتين السابقتين 600، وما نسعى لإثارته من خلال هذه الممارسات من الأنشطة والتطوع، ليس هذا العدد فقط.

وإنما المجتمع بشكل أكبر، وعليكم أيها الفائزون، بما أنكم حصلتم على الجائزة، أن تكونوا معنا في الركب، وتشجعوا الآخرين، نحن نريد أن نثير هذه الفكرة، فالتطوع سمة من سمات المجتمع، ولن ينجح المجتمع فقط بقوانين ونظم، إنما ينجح بالتصرف وشخصية المواطنين في هذا البلد.

وقت للرياضة والتطوع

وتابع سموه: نقول للشباب والشابات، أعطنا القليل من وقتك لممارسة الرياضة والتطوع والمغامرات وغيرها، وستعود عليك أنت أولاً بالنفع الكثير جسمانياً وفكرياً وغيرها.

واستذكر سموه خلال حديثه، أيام طفولته وشبابه، ومدى الحماس والفرحة والسرور الذين يجلبهم الفوز بالجوائز.

كلمة شكر وامتنان

وألقت الفائزة شما خلفان الكندي، خلال اللقاء، كلمة، عبّرت فيها عن شكرها وامتنانها لصاحب السمو حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، على رعايتهما ودعمهما المستمر لأبنائهم وبناتهم.

بدورها، قدمت الفائزة ناعمة عبيد آل علي، الشكر إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، على كافة الجهود التي يبذلها سموه لتوفير الرعاية الكاملة لمجتمع الشارقة.

وثمّن الفائز سيف يعقوب الزرعوني، اهتمام ورعاية صاحب السمو حاكم الشارقة المتواصلة.

من جانبه، رفع الفائز سالم راشد السويدي، أسمى آيات الشكر والتقدير، إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، على تفضله بلقاء الفائزين بالجائزة. وتفضل صاحب السمو حاكم الشارقة، في ختام اللقاء، بالتقاط صورة جماعية تذكارية مع الفائزين والفائزات في الدورة الثالثة من جائزة الشيخ سلطان لطاقات الشباب.

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