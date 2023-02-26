تقرير أمريكي: دبي وجهة المتنقلين الرقميين

المصدر: دبي - سيد صالح

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أكد تقرير أمريكي أن دبي تواصل تعزيز مكانتها مركزاً رئيساً على مستوى العالم للعمل عن بُعد.

وبحسب موقع «سكيفت» الأمريكي المتخصص في السياحة والسفر، فإن دبي قادرة على استقطاب الأشخاص الموهوبين والمتمتعين بقدرات خاصة في التقنية وخاصة قطاع الرقمنة، ليقيموا بها ويمارسوا منها أعمالهم التقنية اليومية عن بُعد، فيما يُعرف باسم «المُتنقلين الرقميين».

وذكر التقرير أن هذا التوجه في دبي بدأ في نهايات 2020، وتحديداً مع تفشي «كوفيد 19» في العالم، عندما أعلنت حكومة دبي في أكتوبر 2020 عن برنامج عمل افتراضي مدته عام يتيح للموهوبين في قطاع الرقمنة الحصول على تأشيرة إقامة في الإمارة لمدة عام واحد بصحبة عائلاتهم، بحيث يستطيعون مزاولة أعمالهم خارج الإمارة عن بُعد.

وأضاف أن هذا القرار من جانب حكومة دبي كان بمثابة تدشين لبيئة صديقة للمتنقلين الرقميين وأن دبي منذ ذلك الوقت لم تتوقف عن تعزيز هذه البيئة الصديقة، وكانت الخطوة الأحدث في هذا الاتجاه هي إعلان حكومة دبي ممثلة في دائرة الاقتصاد والسياحة في ديسمبر الماضي عن شراكة مع «إير بي إن بي»، لإطلاق منصة العمل عن بعد في دبي.

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