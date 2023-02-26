منتدى لتطوير مهنة الإرشاد السياحي بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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ناقش منتدى السياحة الذي نظمه فرع جامعة الشارقة بمدينة الذيد أهمية الوعي بدور المرشد السياحي في التعريف بالمعالم والمقاصد السياحية ودوره بتسويق المنتجات السياحية وتغيير اتجاهات السياح والتأثير في طلباتهم ورغباتهم في تكرار الزيارة مرة أخرى.

وجاء المنتدى هذا العام تحت عنوان «تطوير مهنة الإرشاد السياحي» كن صوتاً لتراث وطنك، وشارك فيه عدد من الخبراء والباحثين من جامعتي الشارقة، وخورفكان، ومعهد الشارقة للتراث، وجمعية الإمارات للمرشدين السياحيين.

تعريف بالتراث

بدأ المنتدى بكلمة الدكتور صالح محمد زكي اللهيبي نائب مساعد مدير الجامعة لشؤون الأفرع – فرع الذيد رحب من خلالها بالحضور والمشاركين في هذا المنتدى، منوهاً بأهمية تطوير مهنة الإرشاد السياحي. وأكد الدكتور عبد العزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث أهمية الشراكة مع جامعة الشارقة في تنظيم الكثير من المناسبات التي تعنى بتطوير مهنة الإرشاد السياحي لما للمرشد من دور كبير في التسويق والتعريف بالتراث الإماراتي للسياح القادمين من خارج الدولة.

تمكين المرشد

الدكتور جاسم البستكي نائب رئيس مجلس الإدارة لجمعية الإمارات للمرشدين السياحيين والأمين العام للاتحاد العربي للمرشدين السياحيين لفت إلى عمق الشراكة بين الجمعية وجامعة الشارقة، مبيناً دور الجمعية وجهودها في تمكين المرشد السياحي الإماراتي.

عرض الدكتور مني بونعامة مدير إدارة المحتوى والنشر بمعهد الشارقة للتراث، في ورقته العلمية «التراث الإماراتي: ثقافة شعب تتوارثه الأجيال»، والتي تضمنت استعراضاً دقيقاً للتراث الإماراتي وكيف يمكن أن يكون منتجاً سياحياً يرغب فيه العديد من السياح.

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