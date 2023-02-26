شرطة دبي تعرف الطلبة بمنظومة الابتكار

المصدر: دبي - وام

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نظم مجلس الابتكار ومجلس شرطة دبي لطلبة الجامعات والكليات، لقاءً مفتوحاً مع عدد من طلبة الجامعات والكليات من مختلف المؤسسات التعليمية في الدولة، بمختبر الابتكار في مقر القيادة، لتعريفهم بمنظومة الابتكار في شرطة دبي، وأهمية التعاون والتكامل بين الدوائر والمؤسسات الحكومية وطلبة الجامعات خصوصاً في مجال مشاريع وأبحاث تخرجهم.حضر اللقاء الرائد الدكتور خالد المزروعي، نائب رئيس مجلس الابتكار بشرطة دبي.

والنقيب الدكتور حامد عبدالله مراد، المشرف العام لمجلس الجامعات والكليات لشرطة دبي، وأمينة أحمد البسطي الفلاسي، رئيس مجلس شرطة دبي لطلبة الجامعات والكليات.وقال الرائد الدكتور خالد المزروعي، إن شرطة دبي تستثمر الكوادر الشابة من طلبة الكليات والجامعات من خلال إتاحة الفرصة لهم بالتواصل المباشر مع مختلف القطاعات في شرطة دبي سواء في مجال التدريب أم المشاركة في الأنشطة أم الملتقيات، وتفتح لهم المجال في تقديم الأفكار الإبداعية التي من شأنها أن تطور من منظومة العمل الشرطي وتحقق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي.

وأوضح أن اللقاء يعزز من مستوى التواصل مع الطلبة لبحث مدى إمكانية أن تساهم أبحاثهم ومشاريع تخرجهم في دعم الأداء المؤسسي سواء على مستوى القطاع الشرطي، أم على مستوى الأداء الحكومي لمختلف الدوائر والمؤسسات، وذلك من خلال اختيارهم لمواضيع وعناوين ومشاريع تخدم توجهات هذه الجهات.

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