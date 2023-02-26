جمارك دبي تعزز خدماتها الابتكارية

المصدر: (دبي-وام)

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نظمت إدارة التدقيق الجمركي بدائرة جمارك دبي ورش عمل توعوية تحت شعار «نبتكر معاً لاقتصاد مستدام» عن مبادرة التدقيق الذاتي لعملائها في عدد من الجهات (المنطقة الحرة بجبل علي - جافزا، المنطقة الحرة ميدان، المنطقة الحرة بالمطار - دافزا)، وذلك ضمن أجندتها من 22 إلى 28 فبراير الجاري في شهر الإمارات للابتكار «الإمارات تبتكر 2023».

وتهدف مبادرة التدقيق الذاتي إلى تشجيع المتعاملين على الالتزام الطوعي من خلال التدقيق الذاتي للتحقق من مدى التزامهم بالقوانين والإجراءات الجمركية وتمكينهم من تصحيح الأخطاء والنتائج عن التصريح الجمركي غير الصحيح مقابل الإعفاء من الغرامات الجمركية أو تطبيق الحد الأدنى منها.

وقالت فريدة فاضل المدير التنفيذي لقطاع السياسات والتشريعات (مكلف) مدير إدارة التدقيق الجمركي، إن جمارك دبي عززت خدماتها في مجال الإبداع والابتكار لدعم بيئة العمل وتحفيز المتعاملين والموظفين على تطوير الأفكار والابتكارات.

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