مؤسسة «حمدان بن راشد التعليمية» تنظم برنامج ابتكار

المصدر: دبي - البيان

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نظمت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز برنامجاً ابتكارياً حافلاً، ضم العديد من الأنشطة والورش التدريبية التي استهدفت مختلف الفئات العمرية من الموظفين والطلاب، وحقق البرنامج نجاحاً كبيراً بإسهامه بشكل كبير في نشر المعرفة وتشجيع الابتكار لدى المشاركين على مدى أربعة أيام.

واختتمت المؤسسة أنشطتها في مركز حمدان بن راشد للموهبة والابتكار تزامناً مع شهر الابتكار 2023 «الإمارات تبتكر».

وتضمّن البرنامج مجموعة واسعة من الفعاليات والأنشطة الابتكارية التي استهدفت مختلف الفئات العمرية من الطلاب إلى جانب الموظفين. واشتمل على ورش عمل لطلاب المدارس بالإضافة إلى ورش تفاعلية استهدفت موظفي المؤسسات الحكومية.

تعزيز الإبداع

وقال الدكتور خليفة السويدي، الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز إن مشاركة مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز في شهر الابتكار انطلاقاً من رسالتها في تعزيز الإبداع والابتكار في كافة المجالات ودعم المواهب وغرس روح التميز والإبداع في أوساط أبنائنا الطلاب في مختلف المراحل الدراسية .

فضلاً عن شرائح المجتمع ككل، حتى نتمكن من تخريج أجيال مسلحة بالعلم قادرة على أن تسهم بفعالية في رفعة الوطن وتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للإبداع والعلوم والتكنولوجيا.

وأضاف: إن شهر الابتكار الذي انتظمت فعالياته المميزة في دولة الإمارات خلال شهر كامل تحت شعار «الإمارات تبتكر»، يسهم بشكل كبير في تسليط الضوء على المبتكرين والموهوبين وإبراز إبداعاتهم ونقلها إلى أرض الواقع وتطويرها والاستفادة منها في الحياة اليومية.

مهارات جديدة

وتضمنت الفعالية برنامج الروبوتات والذكاء الاصطناعي والتي كانت عبارة عن برنامج لموظفي الجهات الحكومية .

حيث ضمّت موظفي شرطة دبي والنيابة العامة ومؤسسة الصناعات الأمنية واستمرت لمدة ثلاثة أيام. وأعرب الحضور عن سعادتهم بالمشاركة في هذا البرنامج، كما عبروا عن امتنانهم وشكرهم للمؤسسة على دقة التنظيم والمهنية العالية والمعلومات القيمة والمهارات الجديدة التي اكتسبوها والتي فتحت لهم آفاقاً جديدة في عالم التكنولوجيا.

وفي تعليق على برنامج الروبوتات والذكاء الاصطناعي (Chat GPT)، عبّر مشاركون عن سعادتهم وفخرهم بحضور البرنامج إذ أنه فتح أمامهم آفاقاً جديدة ولفت انتباههم للدور الكبير الذي تؤديه التكنولوجيا في عالمنا الحديث، وتعرفوا إلى أحدث التقنيات في مجالات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والتي أصبحت تدخل في العديد من المجالات في حياتنا اليومية، كما أضاف البرنامج لهم مهارات جديدة .

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