مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية تنظم فعاليات «أرض الابتكار»

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

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انطلقت فعاليات أرض الابتكار التي تنظمها مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية تحت شعار «ابتكار اليوم بوابة لمستقبل الغد»، وذلك تزامناً مع شهر الإمارات للابتكار 2023.

والتي تستمر حتى اليوم بزيارة شخصيات رفيعة المستوى من رجال الأعمال للاطلاع على الحلول المبتكرة والاستباقية التي أسهمت في تطوير عمليات المؤسسة لدعم القطاع التعديني، وفق أفضل الممارسات المبتكرة لتعزيز جودة هذا القطاع الحيوي والمهم وضمان استدامته.

وشهدت الفعالية حضوراً مجتمعياً كبيراً وتضمنت سلسلة من البرامج والأنشطة المختلفة التي تواكب الجهود الحكومية الرامية لترسيخ ثقافة الابتكار وتعزيز المشاركة المجتمعية للإسهام في بناء مستقبل مبتكر ومستدام للجميع، وتدعم الرؤية الوطنية «نحن الإمارات 2031».

وصرّح المهندس محمد سيف الأفخم رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية أن الفعالية استعرضت ابتكارات المؤسسة ومبادراتها وخدماتها النوعية وذلك بمشاركة واسعة لشركاء المؤسسة من شركات القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية والاتحادية والمجتمع المحلي.

مؤكداً الحرص على مشاركة مجموعة كبيرة من المواهب الشابة الاستثنائية من طلبة المدارس والجامعات في مختلف تخصصات العلوم والتصميم والتقنية.

مشروعات واعدة

وقال الأفخم: تنوّعت المشروعات المبتكرة المُقدّمة عبر هذا التجمع الفريد ومنها مشروع تنقية المياه عبر الدراجة الهوائية والروبوت الإرشادي للطلبة وعروض طائرات درونز ومشروعات الصحة والاستدامة البيئية والحلول المؤسسية، إلى جانب المسابقات الترفيهية والمساحات العائلية والعروض الضوئية المُبهرة في الحدث.

ولفت إلى أن أسبوع الإمارات للابتكار يمثّل واحدة من كبرى مبادرات الابتكار في العالم ويشارك فيه الأفراد والمؤسسات والجهات الحكومية والخاصة ما يسهم في نشر ثقافة الابتكار ويعزز مكانة الإمارات عالمياً، وأضاف الأفخم:

نحتفي بابتكارات ومشروعات واعدة لشبابنا تُعدّ مبعث فخرٍ لأهميتها، وتأكيداً على التزامنا ترسيخ مكانة إمارة الفجيرة وترسيخ الابتكار فيها ثقافة أكاديمية وتطبيقية ما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الإبداعي.

من جانبه، أكد المهندس علي قاسم المدير العام للموارد الطبيعية أن تنظيم الفعاليات ينبع من رؤية المؤسسة واستراتيجيتها الاستشرافية الطموح نحو ابتكار الأدوات والوسائل الكفيلة باستثمار الفرص وصنع المستقبل.

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