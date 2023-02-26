«كهرباء دبي» و«تي يو في راينلاند» تنظمان دورة صيانة الأنظمة الكهروضوئية

المصدر: دبي - البيان

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في إطار الجهود المتواصلة لدعم مسيرة تطوير قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة، نظم مركز الابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي، وأكاديمية «تي يو في راينلاند» الدورة التدريبية «مصمم أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية المتكاملة»، للتعريف بالأنظمة والمحطات الشمسية الكهروضوئية وسبل تصميمها وتركيبها واختبارها وصيانتها وطرق تقييم مشاريعها اقتصادياً. وحصل المشاركون بعد استكمال التدريب والامتحان على شهادات في كفاءة تصميم وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية.وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة:

«يعزز مركز الابتكار ضمن مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية جهود الهيئة لتحقيق توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، لإثراء تجربة الشباب وصقل خبراتهم ومهاراتهم، ليكونوا حجر الأساس في تحقيق التنمية المستدامة، انسجاماً مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100 % من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050.

بدوره، أكد المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة، أن مركز الابتكار مجهز بأحدث التقنيات الحديثة للطاقة المتجددة والنظيفة، كما يوفر باقة من التجارب العلمية التفاعلية، مما يجعله وجهة مثالية للمهتمين بتوسيع معارفهم وخبراتهم الفنية والعملية في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة.

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