مواطنون.. «عيدكم.. عيدنا»

المصدر: متابعة- قسم المحليات

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وصف مواطنون العلاقة الإماراتية الكويتية بالأخوية، وقالوا نحتفل مع أشقائنا في الكويت ونشاركهم احتفالات اليوم الوطني في الـ 25 من كل عام، حيث نشعر بأن أفراح شعب الكويت هي أفراحنا، وأعيادهم هي أعيادنا؛ وأمنياتنا القلبية الصادقة لهم بالمزيد من الازدهار.

وقال المواطن خالد الحوسني إن العلاقة بين الإمارات والكويت يربطها التاريخ وعلاقات قوية ذات معالم أصيلة تربط بين البلدين.. مضيفاً: لا ننسى دور القيادة الرشيدة في توطيد علاقاتنا الأخوية مع دول الجوار خاصة دول الخليج العربي، لتصبح علاقة البلدين متينة وقائمة على التضامن في كل الأوقات والظروف، وجعلتها في مرتبة التميز والرصانة على مختلف المستويات، مما عكس مستوى العلاقة بين الدولتين، وساهم في تطوير وتعزيز التعاون بينهما.

وأشارت المواطنة بدرية الذباحي أن العلاقة التي تربط الإمارات بدولة الكويت الشقيقة تعتبر نموذجاً متميزاً في الرصانة والتعاون والحب بين دولتين شقيقتين ترتبطان بأواصر تاريخية وعادات وتقاليد وخطط ومصير مشترك، قائم على الأهداف والمواقف التي تحقق تكامل الرؤى بين البلدين للتعامل مع الحاضر وبناء المستقبل،حيث حرصت حكومة الإمارات وشعبها على مشاركة أشقائهم في الكويت احتفالاتهم بيومهم الوطني في كل عام، خاصة وأن دولة الكويت الحبيبة لها دور بارز في مسيرة حافلة من علاقات التعاون والدعم لدول الخليج العربي التي تعكس عمق العلاقات التاريخية والأخوية بين دول الخليج، ويظهر جلياً للجميع حجم التلاحم والود بين مواطني دولة الإمارات وأهل الكويت، مشاعر صادقة وتمنياتنا لهم بالمزيد من التقدم والتطور.

إنجازات كبيرة

وهنأ المواطن سعيد سالم الشامسي شعب الكويت بيومهم الوطني الـ62 الذي يصادف 25 من فبراير من كل عام، داعياً لهم بتحقيق المزيد من الإنجازات الكبيرة، وقال: تحرص دولة الإمارات، حكومةً وشعباً، كل عام بالتزامن مع اليوم الوطني الكويتي، على مشاركة الأشقاء والأخوة احتفالاتهم بهذه المناسبة العزيزة، ولتكون جزءاً من الحدث الغالي والعزيز للشعبين، وهو تأكيد على عمق العلاقات بين البلدين، وعند التعبير عن العلاقات الإماراتية الكويتية، يمكن القول «الكويتي إماراتي والإماراتي كويتي» وهي اختصار الكثير من الكلمات التي تعبر عن عمق مشاعر المحبة والاحترام والود والتي تعكس الصداقة القوية وعلاقة الأشقاء الحميمة بما تحتويه من انسجام وتعاون وتميز على مختلف الصعد، لتشهد العلاقات بين البلدين تطورات نوعية في مختلف المجالات والتعاون الوثيق بينهما، ليترجم ذلك التاريخ الطويل للبلدين وحسن الجوار.

وأضاف المواطن جمعة احمدي: نشارك أشقاءنا في الكويت احتفالاتهم باليوم الوطني السعيد ونتمنى لهم دوام الازدهار والتقدم وتحقيق الكثير من الانجازات، موضحاً بأن العلاقة بين البلدين تجسّد مستوى الترابط الجغرافي والاجتماعي بين شعبيهما، وقد تعززت هذه العلاقات عبر قنوات متعددة، أبرزها قطاع التعليم الذي شهد تعاوناً ودعماً بين البلدين، لتواصل هذه العلاقات الطيبة مسيرتها نحو النمو والتطور، وذلك ترسيخاً وتتويجاً لعلاقات الأخوة والشراكة الاستراتيجية المتجذرة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، وتأكيداً على المصالح المشتركة والمتنامية بين البلدين الشقيقين وشعبيهما.

متانة العلاقات

وأكد خلف سالم بن عنبر، أن مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، «الإمارات للكويت والكويت للإمارات» تجسد واقع العلاقات الأخوية وقوة الترابط بين البلدين حكومة وشعباً، كدليل على متانة العلاقات التي شهدت محطات بارزة وحافلة مليئة بالخير والمحبة، على مدى العقود الماضية والتي ساهمت بصورة مباشرة في ترسيخ التواصل الحكومي والشعبي، لتظهر جلياً بوقوف دولة الإمارات «قلباً وقالباً» مع شقيقتها الكويت خلال الغزو العراقي عام 1990، وتفتح أبوابها للأشقاء الكويتيين الذين شعروا بوجودهم بين أشقائهم على أرض المحبة والسلام.

وتقول منى يوسف السويدي، بإسمي واسم شعب الإمارات، أرفع أصدق آيات التهاني والتبريكات، إلى الشقيقة دولة الكويت حكومة وشعباً، بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني الكويتي، معربة عن تمنياتها للكويت وشعبها بمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادتها الرشيدة، مشيدة بالخطى الواثقة التي حققتها الكويت منذ استقلالها في بناء الدولة، وتنميتها في جميع المجالات والقطاعات، مؤكدة ما أثبتته العقود السابقة من عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين الإمارات والكويت، البلدين الشقيقين وتلاحم شعبيهما في مواجهة مختلف التحديات المشتركة، لافتة إلى أن علاقتنا الثنائية الوثيقة بين الإمارات والكويت تمتد بالفعل إلى ما وراء الروابط التاريخية والثقافية القديمة، لتشمل العلاقات السياسية والتجارية والاقتصادية والحيوية بين الشعبين الإماراتي والكويتي واليوم تطورت علاقتنا الثنائية إلى شراكة ديناميكية طويلة الأمد.

وتقول ناعمة عبدالله الشامسي: دام عزك يا كويت المحبة، قيادةً وشعباً، كل التهنئة بمناسبة عيدكم الوطني، فأعيادكم هي عيد لنا، ومناسباتكم فرحة لشعبنا، فتهانينا القلبية إلى أشقائنا في الكويت، بمناسبة أفراحهم الوطنية، مقرونة بأمنياتنا الطيبة وتمنيات شعب الإمارات، أن يديم الله على كويت الخير العزة والرفعة والرخاء والتقدم، في ظل قائد مسيرتها وراعي نهضتها أمير المحبة والإنسانية، حفظه الله، مضيفة أن شعب الإمارات يشارك شعب الكويت فرحته هذه الأيام باحتفالاتهم بعيدهم الوطني، والذي يمثل علامة فارقة في تاريخ الدولة، بتجديد أبناء الكويت الثقة والولاء والوفاء لوطنهم والتفافهم حول قيادتهم الحكيمة.

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