«دبي التعليمية» تحتفي باليوم الوطني الكويتي تحت شعار «عز وفخر»

المصدر: دبي - وام

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احتفلت منطقة دبي التعليمية باليوم الوطني الــــ61 لدولة الكويت الشقيقة، الذي يصادف يوم 25 فبراير من كل عام، حيث نظمت إدارة المنطقة التعليمية فعالية تحت شعار (عز وفخر) للتعبير عن مشاعر الحب والتقدير والانتماء والمصير المشترك.

وشاركت في الاحتفالية، غاية سلطان المهيري، مديرة منطقة دبي التعليمية، وعدد من مسؤولي وموظفي المنطقة، والمتعاملين، حيث تزيّن المكان بألوان علم الكويت، إلى جانب علم دولة الإمارات ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة، وتجسيداً للعلاقات الأخوية الخليجية المتميّزة والتاريخية بين قيادتي وشعبي دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت الشقيقة.

وتضمنت الاحتفالية عدداً من الأنشطة الترفيهية، اشتملت على كتابة رسائل تهنئة معبرة على شاشات مركز سعادة المتعامين بالمنطقة، إضافة إلى استقبال المتعاملين بالورود والحلوى والقهوة العربية.

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