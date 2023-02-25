«المكتبة الوطنية» تشارك سفارة الكويت احتفالاتها بالعيد الوطني

المصدر: أبوظبي - وام

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نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية معرضاً للصور التاريخية التي تعكس العلاقات الأخوية الصادقة بين الشعبين الإماراتي والكويتي، وقد حظي المعرض باهتمام المهنئين وذلك خلال حفل الاستقبال الذي أقامته السفارة الكويتية في أبوظبي، بمناسبة احتفالات دولة الكويت الشقيقة بالعيد الوطني الثاني والستين، وذكرى يوم التحرير الثاني والثلاثين.

ووثقت الصور التي حفل بها معرض الأرشيف والمكتبة الوطنية المشارك في حفل السفارة الكويتية الذي أقيم في فندق (فيرمونت - باب البحر) بعض اللقاءات التي جمعت المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بأمراء الكويت وقادتها، وقد كان لهذه اللقاءات أثرها الإيجابي والبنّاء في رسوخ العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، ومد جسور التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وبدوره أعرب جمال محمد الغنيم سفير دولة الكويت لدى الدولة عن سعادته بمشاركة الأرشيف والمكتبة الوطنية، وأكد أن هذه المشاركة تعبر عن عمق العلاقات الأخوية، وجهود القيادتين الرشيدتين في البلدين الشقيقين من أجل تطوير العلاقات التاريخية التي بنيت على التفاهم الكامل، وما تشهده هذه العلاقات من ازدهار بفضل التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة في كلتا الدولتين.

وأشاد الغنيم بالدور الذي يؤديه الأرشيف والمكتبة الوطنية في توثيق العلاقات الأخوية والاستراتيجية بين البلدين، والتي صارت نموذجاً في متانتها وتكاملها، وهي تبعث التفاؤل بمستقبل يحمل مزيداً من التطور لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

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