جمارك أبوظبي تستقبل القادمين من الكويت بالهدايا

المصدر: أبوظبي - البيان

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احتفلت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي بالتنسيق مع شركائها في مطار أبوظبي الدولي باليوم الوطني الـ 62 لدولة الكويت الشقيقة، والذي يصادف يوم 25 فبراير من كل عام في تعبير صادق عن عمق المشاعر الأخوية التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت وشعبيهما الشقيقين.

واستقبل موظفو جمرك مطار أبوظبي المسافرين القادمين من دولة الكويت على متن رحلات الطيران بالهدايا، تعبيراً عن مشاعر الحب والاعتزاز بالأشقاء في دولة الكويت الشقيقة، مقدمين لهم التهاني بهذه المناسبة الوطنية، متمنين لهم دوام التقدم والرفعة والازدهار.

ويأتي الاحتفال بهذه المناسبة، في إطار حرص جمارك أبوظبي على ترجمة علاقات الأخوة بين الدولتين التي تحكمها روابط الأخوة والقربى والمصير الواحد، من خلال الترحيب بالضيوف الكويتيين ومنحهم الشعور بأنهم في وطنهم وبين إخوتهم، وذلك بما يؤكد على ما تمثله العلاقات بين الأشقاء من نموذج يحتذى به في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، حفظه الله، ورغبة البلدين على تطويرها إلى مدى أوسع من التكامل والتشاور، وتوحيد المواقف من مختلف القضايا الإقليمية والدولية، والعمل على تسريع خطى التنمية المستدامة، من أجل تحقيق أكبر قدر من رفاهية الشعبين الشقيقين.

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